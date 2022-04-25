中職／台鋼首任教頭還在喬 劉東洋希望選秀會前出爐

台鋼雄鷹隊邁向中職之路愈來愈近，聯盟將在後天召開常務理事會，預料審核台鋼加盟案可望通過；台鋼領隊劉東洋表示，球團一切計畫都按照程序，接下來6月也會自辦測試會，希望在7月年度選秀會前確定總教練人選。

台鋼球團人事目前還在初步階段，劉東洋上任領隊還不到1個月，等到後天中職常務理事會確定台鋼加盟案後，將先公布球探部門的成員。

儘管劉東洋對球探名單相當低調，據了解，中職賽務部競技組副組長林聿文、前兄弟象隊教練鄭漢禮已經確定加入台鋼，這兩人曾在一級國際賽負責情蒐任務，林聿文對南韓職棒也有一定程度了解。

劉東洋表示，聯盟審核通過球團加盟後，6月自辦測試會將是下一個重點，球團十分注重「態度」，希望找到符合需求的選手，未來能夠好好帶領隊上年輕球員。

台鋼如果一切順利，明年就可展開二軍賽事，後年正式投入一軍；外界最關心的隊史首位總教練人選，包括今年轉任富邦悍將隊顧問的洪一中，曾經領軍統一獅和象隊的黃甘霖、陳瑞振都被推測，卸任樂天桃猿隊首席教練不久的林振賢也被點名。

劉東洋的態度十分低調，強調一直在評估適當人選，暫時沒有名單，後天只會公布球探，希望選秀會前能夠確定總教練。