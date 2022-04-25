聽新聞
test
0:00 / 0:00
春季聯賽／未報名球員確診 預賽第一台灣啤酒隊忍痛棄賽
成棒春季聯賽再有球隊受疫情影響，台灣啤酒棒球隊此次成績亮眼，預賽戰績排名第一，但有未報名球員確診COVID-19，因練球群聚，校方決定棄賽。
111年全國成棒甲組春季聯賽，先前社會組球隊台北興富發隊有7名隊職員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、退出賽事，B組台灣啤酒棒球隊（國體大）也受到疫情影響。
台灣啤酒棒球隊未報名球員21日出現身體不適，快篩為陰性，國體大為了安全起見安排PCR採檢，同時召回當時在外參加春季聯賽的球隊，賽程因此延期，待結果出爐後再決定後續賽程。
但今天中華民國棒球協會表示，此名未報名球員23日PCR陽性確診，雖然其他隊員快篩都是陰性，但有一同練球，國體大校方決定棄賽，球員隔離10天。
台灣啤酒此次春季聯賽成績亮眼，在決定棄賽前、B組預賽戰績維持不敗，拿下8勝（1和）、戰績排名第一，台灣啤酒與遠東科大最後一場賽事因棄賽裁定、由遠東科大9比0拿勝，B組預賽賽程最後一戰為文化大學與嘉義諸羅山交手。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言