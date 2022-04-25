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中職／台鋼尋戰力外球員看「態度」 蔡其昌曝教頭「不意外」

聯合新聞網 / 綜合報導
中華職棒聯盟會長蔡其昌（左）與台鋼集團會長謝裕民3月初簽訂加盟意向書，預計周三召開的常務理事會就會通過。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影
中華職棒聯盟會長蔡其昌（左）與台鋼集團會長謝裕民3月初簽訂加盟意向書，預計周三召開的常務理事會就會通過。 聯合報系資料照／記者林俊良攝影

中職第六隊台鋼雄鷹即將正式成立，據悉球探組成也已敲定，至於最備受矚目的新教練人選，中職會長蔡其昌透露「不會很意外，大約是在職棒各隊暫時沒有太重要任務的人身上。」

蔡其昌上周末登上富邦悍將官方Twitch，提到中職第六隊台鋼雄鷹，他表示中職將於本周三召開常務理事會，審核台鋼雄鷹加盟案，一通過之後，就會辦理正式加盟儀式，「雄鷹絕對會如期地降落在中華職棒，正式成為中職第六隊。」

蔡其昌也爆料，台鋼雄鷹針對教練團徵詢很多人，不過並非挖角，「我知道的狀況是，他們徵詢對象其實滿多的，從總教練、一二軍教練團，需要龐大的人；他們所徵選的人都是在我們原本圈子的這些人，印象中不會有很意外的人，不會有那種好像很陌生的人跑出來，可能就是現在暫時沒有太重要任務的人選。」

根據《自由時報》報導，台鋼領隊劉東洋表示，周三當天就會公布球探部門人員，開始為7月初舉行的季中選秀準備，據悉球團將招募中華隊情蒐小組成員林聿文，及前兄弟象球員鄭漢禮擔任。

至於總教練的人選，劉東洋稱球團仍在評估中，目前還無法公布，教練團也必須等總教練確定後，由他來決定。先前傳出的人選包括富邦悍將顧問洪一中、前統一獅總教練黃甘霖、前兄弟象總教練陳瑞振、前樂天桃猿教練林振賢等人，都有可能來擔任未來第六隊的主帥。

此外，劉東洋也提到，球團已經開始接觸一些被其他球隊釋出的球員，希望能找到有經驗的選手，來帶領球隊的年輕球員，並強調台鋼注重的是「球員的態度」，會先去了解該球員被釋出的原因，再評估是否網羅。由於冬盟受到疫情影響停辦，球團也在找尋替代方案，讓球員在參加二軍比賽前，能有足夠的比賽經驗，來適應職棒的強度。

蔡其昌 台鋼

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