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中職／富邦戰績慘 蔡其昌信心喊話：球團想改變風氣決心強烈

聯合新聞網 / 綜合報導
23日新莊棒球場味全龍對上富邦悍將比賽，中華職棒會長蔡其昌（右三）與藝人連俞涵（右二）擔任開球嘉賓，並在比賽中現身悍將Twitch直播受訪。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影
23日新莊棒球場味全龍對上富邦悍將比賽，中華職棒會長蔡其昌（右三）與藝人連俞涵（右二）擔任開球嘉賓，並在比賽中現身悍將Twitch直播受訪。 聯合報系資料照／記者葉信菉攝影

富邦悍將近期守備不停出包、打擊也陷入低潮，在與味全龍的三連戰遭橫掃後，寫下開季2勝11敗追平中職最慘紀錄，不過中職會長蔡其昌仍認為球團急於求改變的態度值得鼓勵，只是不知為何這些努力未反映在賽場上。

富邦悍將上星期完賽後，2勝11敗的戰績追平1994年俊國熊，並列中職史上開季13場最差戰績，再加上過去幾場比賽守備失誤不斷出現，還慘遭對方投手壓制頻頻吞K，引發球迷熱烈討論。

23日富邦在主場展開和味全三連戰的第二戰，蔡其昌在比賽進行到一半時登上悍將Twitch直播，接受主播錢定遠訪問，他表示真的有感受到悍將制服組想要改變風氣的決心非常強烈，「或許我的角度跟大家不一樣，因為我跟制服組比較常接觸，他們給我的感覺是很有心想把球隊帶好。當然我不是他們其中一員，但我可以感受到他們希望改變內部團隊風氣。」

蔡其昌補充，「原來是什麼樣風氣、要改變成什麼樣風氣我不知道，但我覺得他們很期待、很努力去做這件事情，包括林校長（林華韋）、丘總（丘昌榮）都很用心。但都需要時間，不是說換了幾個制服組整個氛圍就會改變，但有沒有心最重要，有心就會有機會。」

蔡其昌 富邦悍將

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