中職／亞洲百大DJ藍星蕾 受邀為猿隊開球

樂天桃猿隊明天（26日）將在桃園球場對戰富邦悍將隊，邀請DJ藍星蕾擔任開球貴賓，也期待終止2連敗。

猿隊明天對悍將之戰定名「桃園大溪日」，球團今天指出，將邀請熱愛運動的亞洲百大DJ第6名藍星蕾到場，她擁有近300萬粉絲，是星馬新生代女藝人、DJ、歌手、演員、平面模特兒、小提琴演奏家，曾代表新加坡在2016年獲得亞洲百大女DJ，去年也獲DJane Top世界百大DJ第58名、亞洲百大DJ第6名。

藍星蕾說：「我的國家沒有棒球，但我知道台灣的棒球在世界名列前茅，尤其是桃園的棒球發展很不錯，第一次來桃園看桃猿職棒，為全猿主場開球，希望大家可以為我和樂天加油，很希望大家聽我挑的歌，大家high起來。」

明晚悍將、猿隊之戰除了藍星蕾開球，大溪區民招待進場，大溪區也會帶來大溪國小大仙尪表演。