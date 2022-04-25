聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／亞洲百大DJ藍星蕾 受邀為猿隊開球
樂天桃猿隊明天（26日）將在桃園球場對戰富邦悍將隊，邀請DJ藍星蕾擔任開球貴賓，也期待終止2連敗。
猿隊明天對悍將之戰定名「桃園大溪日」，球團今天指出，將邀請熱愛運動的亞洲百大DJ第6名藍星蕾到場，她擁有近300萬粉絲，是星馬新生代女藝人、DJ、歌手、演員、平面模特兒、小提琴演奏家，曾代表新加坡在2016年獲得亞洲百大女DJ，去年也獲DJane Top世界百大DJ第58名、亞洲百大DJ第6名。
藍星蕾說：「我的國家沒有棒球，但我知道台灣的棒球在世界名列前茅，尤其是桃園的棒球發展很不錯，第一次來桃園看桃猿職棒，為全猿主場開球，希望大家可以為我和樂天加油，很希望大家聽我挑的歌，大家high起來。」
明晚悍將、猿隊之戰除了藍星蕾開球，大溪區民招待進場，大溪區也會帶來大溪國小大仙尪表演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言