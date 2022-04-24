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中職／3安進補脫離1成打擊率 張祐銘自認是「螺絲」

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
味全龍隊張祐銘兩次得點圈打擊都敲出安打。記者余承翰／攝影
味全龍隊張祐銘兩次得點圈打擊都敲出安打。記者余承翰／攝影

味全龍隊外野手張祐銘今天對富邦悍將隊4打數3安打，外帶2分打點，本季首次的「猛打賞」演出讓先前打擊低潮的他鬆了一口氣。

龍隊今天以7：3擊敗悍將隊，全隊敲出12支安打，張祐銘占了1/4，很難想像賽前他的打擊率僅1成36，靠著此役大進補，上升到2成31。

「謝謝教練給我機會。」張祐銘表示：「前面打得不順，打擊教練也幫助我調整，上一場打得綁手綁腳，今天就比較大膽去攻擊。」

張祐銘今天其實上壘4次，3局上先靠對手失誤上壘，最後再因為捕逸跑回第1分，接下來4局、6局面對先發投手威迪茲都在得點圈有人時敲出安打，8局面對李建勳敲出第3安。

張祐銘表示，一開始其實沒打好，知道威迪茲球速很快，所以後續只想要打到球就好，鎖定變化球去攻擊，有好的成果。

作為球隊第7棒，張祐銘不會給自己太大壓力，「我的角色比較像是螺絲，前面有學長、（郭）天信他們，我就是扮演好自己的工作。」

總教練葉君璋認為，張祐銘的最大優點是成熟，「他不容易被動搖，打擊好的地方就會一直做下去，成熟度完全就是職業球員。」

富邦悍將 味全龍

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