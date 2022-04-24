聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／3安進補脫離1成打擊率 張祐銘自認是「螺絲」
味全龍隊外野手張祐銘今天對富邦悍將隊4打數3安打，外帶2分打點，本季首次的「猛打賞」演出讓先前打擊低潮的他鬆了一口氣。
龍隊今天以7：3擊敗悍將隊，全隊敲出12支安打，張祐銘占了1/4，很難想像賽前他的打擊率僅1成36，靠著此役大進補，上升到2成31。
「謝謝教練給我機會。」張祐銘表示：「前面打得不順，打擊教練也幫助我調整，上一場打得綁手綁腳，今天就比較大膽去攻擊。」
張祐銘今天其實上壘4次，3局上先靠對手失誤上壘，最後再因為捕逸跑回第1分，接下來4局、6局面對先發投手威迪茲都在得點圈有人時敲出安打，8局面對李建勳敲出第3安。
張祐銘表示，一開始其實沒打好，知道威迪茲球速很快，所以後續只想要打到球就好，鎖定變化球去攻擊，有好的成果。
作為球隊第7棒，張祐銘不會給自己太大壓力，「我的角色比較像是螺絲，前面有學長、（郭）天信他們，我就是扮演好自己的工作。」
總教練葉君璋認為，張祐銘的最大優點是成熟，「他不容易被動搖，打擊好的地方就會一直做下去，成熟度完全就是職業球員。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言