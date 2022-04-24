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謝國城盃少棒／北市奪冠 取得LLB代表權

中央社 / 台北24日電
台北市奪冠。 台灣世界少棒聯盟臉書粉絲團
台北市奪冠。 台灣世界少棒聯盟臉書粉絲團

謝國城盃少棒賽冠軍戰今天舉行，台北市隊投手廖芫豎先發6局飆9次三振，僅失1分、好投壓制，曾乙喆攻守有表現，率隊以3比1擊敗桃園市，取得LLB少棒賽代表權；曾乙喆獲MVP。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰，台北市隊（福林）與桃園市（中平）隊交手，台北市隊投手廖芫豎展現壓制力，前4局僅被敲出2支安打、無失分，直到5局被敲出安打、投出四壞保送、暴投失掉唯一1分，6局讓打者3上3下。

廖芫豎總計用81球投6局，僅被敲出3支安打，投出9次三振，失掉1分責失分、表現亮眼，幫助球隊搶下勝利。

台北市隊攻勢集中在3局，廖芫豎安打開啟攻勢，沈立宸敲出內野安打，曾乙喆適時二壘打，一棒送回2分、帶起士氣，再靠著蕭兆勛二壘打，多添1分保險分。

台北市隊繼106年後再度拿下謝國城盃冠軍、打碎桃園連霸夢，台北市隊上一次謝國城盃奪冠是以東園國小代表參賽，此次則是福林國小。

曾乙喆單場2安貢獻2分打點、先發蹲捕讓投手很放心，也拿下大會最有價值球員（MVP），並以打擊率6成67拿下打擊獎，台北市隊總教練章子健拿下教練獎。

台北市隊奪冠、取得世界少棒聯盟（LLB）少棒賽代表權，將以學校名稱參加LLB亞太區少棒錦標賽。

章子健感動哽咽表示，謝國城是今年設定的目標，雖然不一定可以出國比賽，但這是紀錄，也是福林首度拿下LLB代表權，他感謝校長特地到場觀賽支持，也感謝陽信銀行對球隊的長期贊助。

謝國城盃少棒

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