中職／味全逼近龍頭位 葉總先讚樂天：今年調整最好

味全龍隊今天以7：3拿下勝利，在新莊球場的三連戰橫掃富邦悍將隊大進補，上半季戰績8勝6敗暫居第二，總教練葉君璋稱讚球員有進入比賽狀況，這6敗中有一半是輸給龍頭樂天桃猿隊，葉總認為沒話說：「今年他們調整最好。」

龍隊今天能夠贏球，除了把握住對手3次失誤，自己也打了12支安打，先發投手鋼龍6局11K領軍之下，全場送給悍將隊15次三振，創下悍將隊本季單場吞K數新高。

鋼龍投6局被敲6支安打、失3分，拿下勝投，104球中有63顆好球，積極進攻好球帶的結果是，單場11次三振，刷新個人紀錄，原本是去年10月28日的7局9K，對手也是悍將隊。

鋼龍去年是季中加盟，葉君璋表示，同樣是剛進入比賽相比，今年表現比去年好滿多，「去年後半段跟現在的表現，比較像我們當初選他進來時候預期的水準。」

龍隊今天除了安打串連度高，也頻頻發動壘間破壞，全場5次盜壘2次成功，葉總表示，跟捕手無關，而是對方投手動作較大，覺得有機可乘。

對於龍隊目前戰績，葉總當然滿意，「選手表現穩定，有進入狀況，了解比賽的節奏。」距離第一名的猿隊只剩2場勝差，上周對戰吞下3連敗損失不小，葉總表示：「樂天真的是今年調整最好的球隊，不管是球員或是教練團，輸他們3場心服口服。」