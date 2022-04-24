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中職／陳文杰三分砲送愛德保拉 兄弟勝率返5成

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陳文杰的本季首轟，以三分砲炸裂樂天桃猿隊左投林子崴。圖／中信兄弟隊提供
陳文杰的本季首轟，以三分砲炸裂樂天桃猿隊左投林子崴。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊以兩轟相挺洋投德保拉，陳文杰第2局炸裂三分砲，張志豪第7局敲出陽春砲，兄弟終場以5：3擊敗樂天桃猿隊，德保拉先發6.2局無失分，取得本季第1勝。

德保拉前4局皆面對上壘者力保不失，最大危機出現在第3局，蔡鎮宇敲二壘打、林立保送上壘，成晉掃向左外野，左外野手詹子賢撲接差了一點點，球雖已落地，蔡鎮宇卻誤判接殺，人已快到三壘竟折返二壘，讓兄弟傳三壘抓下關鍵出局數，成晉的安打也變泡沫。

德保拉最終共用123球，投6.2局被敲6安打、無失分，第7局留下一、三壘跑者交給吳俊偉守成，成功「拆彈」，猿隊直到8局才由成晉二壘打、朱育賢一壘打串聯攻下1分，9局則由陳晨威敲出兩分砲，棒打李振昌，讓局勢一度緊張。

猿隊由20歲左投林子崴先發，他曾在去年季末升上一軍「開箱」，表現令人驚艷，3場先發取得2勝0敗、防禦率3.12，本季從二軍出發，但在曾仁和、陳冠宇兩位本土先發陸續出現傷情之下，本周升上一軍支援。

林子崴以生涯新高的112球投滿6局，儘管只被敲出3安打，但壞球偏多，出現生涯新高的6次保送，所丟掉的4分都出現在第2局，先讓陳家駒敲出安打、帶有1分打點，陳文杰補上三分砲，這也是他的本季首轟。

兄弟贏球後，以7勝7敗1和勝率攀上5成；猿隊則是本季首度吞下2連敗，目前戰績10勝4敗，前3敗都是輸給統一獅隊，此役首度面對其他球隊吃癟。

陳文杰的本季首轟，以三分砲炸裂樂天桃猿隊左投林子崴。圖／中信兄弟隊提供
陳文杰的本季首轟，以三分砲炸裂樂天桃猿隊左投林子崴。圖／中信兄弟隊提供

德保拉 林子崴

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