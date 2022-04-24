中職／守備出包又吞15K 悍將開季2勝11敗追平最慘紀錄

富邦悍將隊今天丟掉前3分都非責失，內野、外野守備都出狀況，打線更吞下15K，味全龍隊沒放過機會，猛敲12支安打，張祐銘貢獻3支，最終以7：3擊敗悍將，悍將開季2勝11敗追平中華職棒史上最慘。

悍將今天前2次失誤都造成失分，3局上一壘手林益全球沒接牢就往一壘跑，讓張祐銘上壘，接著靠安打站上三壘，結果捕手戴培峰出現捕逸，奉送第1分。

第2次失誤在4局上2出局後，左外野手霸帝士在邊線眼見要接殺高飛球，球卻彈出手套，讓李凱威站上二壘，下一棒拿莫．伊漾二壘打、張祐銘一壘打，得到2分。

5局上霸帝士退場，張政禹敲出中外野飛球，申皓瑋飛撲沒接到形成安打，之後郭天信的二壘打拿下1分，這才是悍將本場第1分責失分，龍隊則取得領先。

吉力吉撈．鞏冠在6局上敲出的中外野飛球，因落地後軌跡改變，申皓瑋沒接到又跌倒，造就鞏冠中職生涯第一支的三壘安打，2出局後靠著張祐銘安打回來得1分。

7局則是郭天信在1出局後敲安再盜上二壘，林智勝敲出右外野安打，外野手林哲瑄第一時間撿球漏掉的隱形失誤，讓郭天信輕鬆回本壘。

悍將打線在3局下靠著林益全二壘打加上對手暴投攻下2分，一度取得領先，4局下高國麟的高飛犧牲打也一度以3：3戰平，可惜後續未再得分。

龍隊先發投手鋼龍104球投完6局失3分，拿下勝投，單場11次三振更刷新個人紀錄，原本是去年10月28日的7局9K，對手也是悍將。

悍將隊輸球後戰績2勝11敗，追平中職開季13場最差戰績，與1994年的俊國熊隊2勝11敗並列，不過該年俊國熊第14戰是贏球，而悍將下一場要在26日對上龍頭樂天桃猿隊。