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日職／得點圈之鬼又來了 吳念庭3安3打點再登英雄訪問

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭再度英雄受訪。 擷圖自畫面
吳念庭再度英雄受訪。 擷圖自畫面

旅日台將吳念庭球棒噴火，今天繳出3安打「猛打賞」、包括2支二壘打，3安各掃回1分打點，挹注西武獅隊一半火力，西武終場以6：3擊敗樂天金鷲隊，吳念庭本周第二度站上英雄訪問台。

吳念庭今天擔任先發第6棒、一壘手，打擊手感超火燙，第2局就以二壘打為西武先馳得點，開啟單局4分大局，包括柘植世那的兩分砲。

吳念庭第4局選球眼大開，獲得四壞保送上壘，第6局再有長打貢獻，二壘打掃回西武的第5分，第8局再於二壘有人時建功，揮出單場第3支安打，打點再加1。

吳念庭以4打席全數上壘推進個人連7場上壘，這是他繼10日對軟銀隊後，再次繳出「猛打賞」，單場2支長打則是本季第一次，打擊率從賽前的2成36暴漲為2成76，3分打點進袋後，本季9分打點也急升至並列西武隊內第2，只輸給山川穗高的11分打點。

西武獅 吳念庭

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