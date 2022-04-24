聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／得點圈之鬼又來了 吳念庭3安3打點再登英雄訪問
旅日台將吳念庭球棒噴火，今天繳出3安打「猛打賞」、包括2支二壘打，3安各掃回1分打點，挹注西武獅隊一半火力，西武終場以6：3擊敗樂天金鷲隊，吳念庭本周第二度站上英雄訪問台。
吳念庭今天擔任先發第6棒、一壘手，打擊手感超火燙，第2局就以二壘打為西武先馳得點，開啟單局4分大局，包括柘植世那的兩分砲。
#呉念庭 選手、今日2本目の適時二塁打で追加点！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) April 24, 2022
低めの変化球を鮮やかにすくい上げ、ぐんぐん伸びた打球はセンターを越えます！#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ライオンズクラシック pic.twitter.com/ypTzNKjMXN
#呉念庭 選手が止まりません！— 埼玉西武ライオンズ (@lions_official) April 24, 2022
今日3本目のヒットは、今日3本目のタイムリーヒット！終盤に大きな追加点となります！#埼玉西武ライオンズ #seibulions #ライオンズクラシック pic.twitter.com/Bed5KL0cfC
吳念庭第4局選球眼大開，獲得四壞保送上壘，第6局再有長打貢獻，二壘打掃回西武的第5分，第8局再於二壘有人時建功，揮出單場第3支安打，打點再加1。
吳念庭以4打席全數上壘推進個人連7場上壘，這是他繼10日對軟銀隊後，再次繳出「猛打賞」，單場2支長打則是本季第一次，打擊率從賽前的2成36暴漲為2成76，3分打點進袋後，本季9分打點也急升至並列西武隊內第2，只輸給山川穗高的11分打點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言