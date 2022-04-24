日職／主審有戲 佐佐木朗希紀錄破功仍以5局失2分奪勝

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今天不再「完美」，面對歐力士隊先發5局共用90球，被敲6安打、5保送，最終失2分退場，第1球就中斷連17局及52人次未被敲安、無人上壘，第5局中斷連22局未失分。羅德終場以6：3擊敗歐力士，佐佐木朗希收下本季第3勝，賽後防禦率1.50。

佐佐木朗希本季先在10日對歐力士投出完全比賽，17日對火腿隊繼續主宰賽場，投完8局仍維持完全比賽之姿，可惜因比分維持在0：0，羅德決定換投，未能繼續挑戰完全比賽。

今天帶著連17局、52人次未讓對手上壘的紀錄踏上投手丘，佐佐木朗希所投出的第1球，福田周平就讓他對所有偉大紀錄斷念，這一顆159公里的直球，被打向右外野落地形成安打。

佐佐木朗希受困於好球帶，此役每局都有上壘者，投出2顆觸身球，第3局砸到福田周平的直球高達162公里，引起球迷熱議，被這球砸到是什麼感覺。

同樣掀起討論的還有以變形蟲好球帶聞名的主審白井一行，佐佐木朗希面對好球帶似有不解，但並未看到他有太大反彈，反倒是白井一行似乎先玻璃心碎了，在第2局板起臉孔上丘警告，捕手松川虎生趕緊上前緩頰，「白井一行」也瞬間成為熱搜關鍵字。

羅德第2局由髙部瑛斗在滿壘時敲出安打、帶有2分打點，和田康士朗的安打再添1分；佐佐木朗希前4局維持未失分，第5局因1安打、2保送，無人出局就被攻占滿壘，歐力士接著出現雙殺打先跑回1分，吉田正尚的安打，再從佐佐木朗希攻下第2分。

佐佐木朗希帶著3：2領先退場，打線在9局靠3安打添加保險分，確保勝投到手。