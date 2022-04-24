快訊

宜蘭+122飆新高 移民署收容所逾四分之三染疫

高雄+145公布足跡7頁 台塑林園廠增22例

日職／主審有戲 佐佐木朗希紀錄破功仍以5局失2分奪勝

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今天不再「完美」，面對歐力士隊先發5局共用90球，被敲6安打、5保送，最終失2分退場，第1球就中斷連17局及52人次未被敲安、無人上壘，第5局中斷連22局未失分。羅德終場以6：3擊敗歐力士，佐佐木朗希收下本季第3勝，賽後防禦率1.50。

佐佐木朗希本季先在10日對歐力士投出完全比賽，17日對火腿隊繼續主宰賽場，投完8局仍維持完全比賽之姿，可惜因比分維持在0：0，羅德決定換投，未能繼續挑戰完全比賽。

今天帶著連17局、52人次未讓對手上壘的紀錄踏上投手丘，佐佐木朗希所投出的第1球，福田周平就讓他對所有偉大紀錄斷念，這一顆159公里的直球，被打向右外野落地形成安打。

佐佐木朗希受困於好球帶，此役每局都有上壘者，投出2顆觸身球，第3局砸到福田周平的直球高達162公里，引起球迷熱議，被這球砸到是什麼感覺。

同樣掀起討論的還有以變形蟲好球帶聞名的主審白井一行，佐佐木朗希面對好球帶似有不解，但並未看到他有太大反彈，反倒是白井一行似乎先玻璃心碎了，在第2局板起臉孔上丘警告，捕手松川虎生趕緊上前緩頰，「白井一行」也瞬間成為熱搜關鍵字。

羅德第2局由髙部瑛斗在滿壘時敲出安打、帶有2分打點，和田康士朗的安打再添1分；佐佐木朗希前4局維持未失分，第5局因1安打、2保送，無人出局就被攻占滿壘，歐力士接著出現雙殺打先跑回1分，吉田正尚的安打，再從佐佐木朗希攻下第2分。

佐佐木朗希帶著3：2領先退場，打線在9局靠3安打添加保險分，確保勝投到手。

佐佐木朗希 歐力士

延伸閱讀

日職／第1球就斷了！佐佐木朗希止步連17局、52人次未被上壘

日職／打線沒支援佐佐木？羅德監督：本就預定8局換投

日職／佐佐木朗希8局完美演出退場 日網友讚羅德監督保護投手

日職／佐佐木朗希連25局三振平紀錄 對手火腿打到10局竟贏了

相關新聞

日職／第1球就斷了！佐佐木朗希止步連17局、52人次未被上壘

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的紀錄之旅，今天在全場第1球就中斷，歐力士隊福田周平將他的159公里直球掃成安打，跨場連續解...

中職／開季10局失22分 江少慶自評兩點要改進

富邦悍將隊王牌投手江少慶怎麼了？開季前3場登板加起來只投了10局，防禦率更高達10.80，昨天面對味全龍隊3.2局失9分...

日職／主審有戲 佐佐木朗希紀錄破功仍以5局失2分奪勝

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希今天不再「完美」，面對歐力士隊先發5局共用90球，被敲6安打、5保送，最終失2分退場，第1球...

中職／國中後再度搭檔 林羿豪笑說：劉時豪都沒長高

投手林羿豪今年改披味全龍隊球衣，與國中隊友劉時豪再度同隊，昨天睽違16年再度場上投捕搭檔，林羿豪直言感覺很熟悉，也笑說：...

中職／楊子儀開球呼喊天公伯「幫助富邦贏球！」

富邦悍將隊近期勝場難求，今日開球嘉賓、「蔬食男神」楊子儀也很清楚，他穿上「19」號球衣，有著農曆1月9日天公生的意涵，他...

中職／不擔心江少慶3連敗 投手教練：想想德保拉

富邦悍將隊投手江少慶開季10局失22分，吞下3連敗，投手教練林正豐認為，「本土最高薪」、「球隊王牌」兩個招牌讓江少慶背負...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。