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中職／國中後再度搭檔 林羿豪笑說：劉時豪都沒長高
投手林羿豪今年改披味全龍隊球衣，與國中隊友劉時豪再度同隊，昨天睽違16年再度場上投捕搭檔，林羿豪直言感覺很熟悉，也笑說：「他都沒長高，但我們都胖了」。
林羿豪去年季後被富邦悍將隊釋出，今年改效力味全龍隊，林羿豪與捕手劉時豪是西苑國中青少棒隊友，昨天兩人轉隊後首度投捕搭檔出賽，林羿豪笑說，上一次搭檔應該已經是國三、謝國城盃青少棒賽。
睽違16年再度搭擋，林羿豪感觸很多，有回到國中時的感覺，昨天搭配以劉時豪配球引導為主；林羿豪國中畢業後，就赴日本發展，以育成球員身分加盟巨人隊，也會跟隊友要球棒帶回台灣，「那是當時最高規格的球棒，日職不缺球棒，反正我也用不到，就帶回來給他們。」
昨天重回前東家主場新莊棒球場登板，林羿豪透露，有聽到球迷喊「老皮加油」，聽到的時候停了一下、平復心情，蠻感動的；林羿豪目前為止本季2場後援出賽，總計投2局無失分。
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