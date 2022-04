中職／楊子儀開球呼喊天公伯「幫助富邦贏球！」

富邦悍將隊近期勝場難求,今日開球嘉賓、「蔬食男神」楊子儀也很清楚,他穿上「19」號球衣,有著農曆1月9日天公生的意涵,他也大呼:「希望天公伯的力量,幫助今天富邦贏球!」

悍將在新莊主場的「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,號召球迷一起愛地球,曾入圍金鐘獎最佳男配角的楊子儀正推廣蔬食,他說:「畜牧業碳排放很大,不要給地球造成很大負擔。」

楊子儀今天開球時投了一個挖地瓜,方向雖然有些偏差,但捕手游霆威手套完全不動,就讓球跑過去,楊子儀受訪時笑說:「可以接一下吧,游霆威。」

楊子儀過去曾是中職球迷,到興農牛結束後,就跟著王建民開始看美職,但因為拍了「球愛天空」、「我愛陳金鋒」等劇,加上身邊人與棒球有關,去年又回到中職懷抱,最欣賞的球員是去年富邦悍將隊總教練洪一中。

開球選擇19號背號,楊子儀解釋,因為農曆1月9日是天公生,自己生日是國曆1月9日,加上「道德經」裡「抱一」的概念是擁抱全世界,9是無限大,「蔬食日希望大家可以擁抱這個地球,地球可以永續下去。」

楊子儀也說:「另外希望天公伯的力量,幫助今天富邦贏球!前天以為要贏了,結果被逆轉。」