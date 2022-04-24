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中職／楊子儀開球呼喊天公伯「幫助富邦贏球！」

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導

富邦悍將隊近期勝場難求，今日開球嘉賓、「蔬食男神」楊子儀也很清楚，他穿上「19」號球衣，有著農曆1月9日天公生的意涵，他也大呼：「希望天公伯的力量，幫助今天富邦贏球！」

悍將在新莊主場的「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，號召球迷一起愛地球，曾入圍金鐘獎最佳男配角的楊子儀正推廣蔬食，他說：「畜牧業碳排放很大，不要給地球造成很大負擔。」

楊子儀今天開球時投了一個挖地瓜，方向雖然有些偏差，但捕手游霆威手套完全不動，就讓球跑過去，楊子儀受訪時笑說：「可以接一下吧，游霆威。」

楊子儀過去曾是中職球迷，到興農牛結束後，就跟著王建民開始看美職，但因為拍了「球愛天空」、「我愛陳金鋒」等劇，加上身邊人與棒球有關，去年又回到中職懷抱，最欣賞的球員是去年富邦悍將隊總教練洪一中。

開球選擇19號背號，楊子儀解釋，因為農曆1月9日是天公生，自己生日是國曆1月9日，加上「道德經」裡「抱一」的概念是擁抱全世界，9是無限大，「蔬食日希望大家可以擁抱這個地球，地球可以永續下去。」

楊子儀也說：「另外希望天公伯的力量，幫助今天富邦贏球！前天以為要贏了，結果被逆轉。」

富邦悍將 中職 陳金鋒

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