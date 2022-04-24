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中職／不擔心江少慶3連敗 投手教練：想想德保拉

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊先發投手江少慶。圖／聯合報系資料照
富邦悍將隊先發投手江少慶。圖／聯合報系資料照

富邦悍將隊投手江少慶開季10局失22分，吞下3連敗，投手教練林正豐認為，「本土最高薪」、「球隊王牌」兩個招牌讓江少慶背負不少壓力，但也不用太過擔心，2020年的德保拉就是很好例子。

江少慶今年開季狀況不優，林正豐表示，前2場表現不好，加上江少慶是對自我要求很高的球員，「輸贏他都一肩扛在身上，但現在也才3場，不能代表一切，2020年的德保拉一開始也是連敗。」

德保拉來台灣第一年，開季吞下5連敗、防禦率6.44，不過中信兄弟隊耐心等待，結果德保拉後續拉出9連勝，更以16勝、防禦率3.20、192K拿下投手三冠王。

江少慶今年體重下滑很明顯，林正豐從旁觀察，認為投球狀況沒有受到太大影響，「主要還是心理，他第一次遇到這種狀況，可能心理上不安定感比較多，這點對他來說有影響。」球隊也已經與體能教練開會，擬定增重計畫，「但體重要改變沒那麼快。」

江少慶的輪值地位不會受到影響，悍將目前先發投手也不會有太大調整，郭俊麟今天在二軍先發，測試復原狀況，用球數以及隔天身體狀況是指標，但也不會太快拉上一軍，林正豐說：「可能還會再投一場。」

江少慶 德保拉

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