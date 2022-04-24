中職／「老皮加油！」林羿豪回新莊滿滿感動
林羿豪從富邦悍將隊轉投味全龍隊，昨晚首次回到熟悉的新莊球場登板，聽到場邊球迷呼喊「老皮加油！」，回憶湧上心頭，對面蹲捕的更是國中時期的搭擋劉時豪，林羿豪更是滿滿感動。
國中就讀西苑中學的林羿豪，在2006年以育成身分加盟日本職棒巨人隊後，就沒有再與劉時豪搭檔的機會，直到今年在龍隊聚首，昨天林羿豪在8局登板，捕手也換成劉時豪，兩人搭配下投出1局被敲1安無失分的表現。
聽到是15年來第一次搭檔，林羿豪有些驚訝：「那麼久了？」他認為兩人長相沒什麼大變化，配球也都很熟悉，「只是我們都變胖了。」
林羿豪旅外時也沒忘記這位好友，有機會就跟前輩阿部慎之助等人要球棒，帶回來給劉時豪用，「日本職棒那邊不缺球棒，日本製的品質也較好。」
昨天在新莊球場登板，林羿豪一開始沒太多感覺，但聽到球迷為自己加油，林羿豪停頓了一下，重新調整一下心情才繼續投球，他說：「當下滿感動的。」
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