快訊

影／「我想看到太陽」 烏克蘭馬立波人躲地底2個月畫面曝光

網傳快篩實名制425上路藥局名單 藥師公會：5月才開始

中職／龍將去年狂吸經驗 今年得點圈打擊率黑翻紅

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
中職23日在新莊棒球場的賽事，味全龍隊先發投手布里悍主投7局無失分，加上味全打線在4局上攻下7分大局，終場以9比0擊敗富邦悍將。 中央社
中職23日在新莊棒球場的賽事，味全龍隊先發投手布里悍主投7局無失分，加上味全打線在4局上攻下7分大局，終場以9比0擊敗富邦悍將。 中央社

味全龍隊去年得點圈打擊率僅2成36，是中華職棒五隊最低，今年開季打得嚇嚇叫，戰績衝進前段班，得點圈打擊率3成22更是與龍頭樂天桃猿隊相同，總教練葉君璋認為，去年吸收的經驗值，「球員能夠掌握比賽節奏了。」

龍隊開季至今團隊打擊率2成40不算太優，但得點圈打得很有一套，葉總笑說：「這個數據基本都會看，就繼續保持，沒辦法去強求。」

去年得點圈得分效率不彰，葉君璋當然也知道，「去年其實就有一直要求這點，但是效果沒有說很好，可能透過比賽吸收經驗，到今年選手知道怎麼做，能夠掌握比賽的節奏，或許之後遇到瓶頸，但也知道怎麼去打。」

今年中職打了33場比賽，五隊合計敲出35轟，場均1轟左右，龍隊敲出9轟與中信兄弟隊並列最多，不過長打率0.336卻是倒數第二，葉君璋表示，打擊很難說，春訓也有在要求長打，「劉基鴻有幾球打得不錯，如果是之前，不知道幾轟了。」

去年龍隊全壘打王吉力吉撈．鞏冠今年還沒開張，葉總認為，「他也想突破，但反而沒辦法，去年沒有想太多，很快就開轟，長打不能強求，要自然產生。」

葉君璋 樂天桃猿 鞏冠

延伸閱讀

中職／布里悍吃定悍將 很享受被新莊的球迷不喜歡

中職／林智勝2轟後打擊率暴跌1成07 葉總規畫體能調節

中職／「天空龍」最常第9局被召喚 葉總也說難理解

中職／神獸級洋砲難再現 葉總：代表台灣投手進步

相關新聞

日職／第1球就斷了！佐佐木朗希止步連17局、52人次未被上壘

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的紀錄之旅，今天在全場第1球就中斷，歐力士隊福田周平將他的159公里直球掃成安打，跨場連續解...

中職／開季10局失22分 江少慶自評兩點要改進

富邦悍將隊王牌投手江少慶怎麼了？開季前3場登板加起來只投了10局，防禦率更高達10.80，昨天面對味全龍隊3.2局失9分...

中職／龍將去年狂吸經驗 今年得點圈打擊率黑翻紅

味全龍隊去年得點圈打擊率僅2成36，是中華職棒五隊最低，今年開季打得嚇嚇叫，戰績衝進前段班，得點圈打擊率3成22更是與龍...

中職／悍將得點圈問題苦惱中 戴培峰本季首次先發

富邦悍將隊今年以2勝10敗開季，得點圈打擊效率不彰看得出來，12場比賽僅拿31分，幾乎是其他四隊的一半，總教練丘昌榮表示...

中職／獅8局送禮 兄弟狂奪9分

統一獅隊在8局的兩次巨大失誤，送給了中信兄弟隊逆轉機會，而且一口氣攻下9分，最終以11：5拿下勝利，兄弟單局得分也追平球...

中職／王牌盡出 悍將仍慘輸

打出了手中最強的牌，富邦悍將隊還是輸得慘兮兮。江少慶先發3.2局狂失9分（責失8分）被打爆退場，悍將隊終場以0：9輸給味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。