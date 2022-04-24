中職／龍將去年狂吸經驗 今年得點圈打擊率黑翻紅

味全龍隊去年得點圈打擊率僅2成36，是中華職棒五隊最低，今年開季打得嚇嚇叫，戰績衝進前段班，得點圈打擊率3成22更是與龍頭樂天桃猿隊相同，總教練葉君璋認為，去年吸收的經驗值，「球員能夠掌握比賽節奏了。」

龍隊開季至今團隊打擊率2成40不算太優，但得點圈打得很有一套，葉總笑說：「這個數據基本都會看，就繼續保持，沒辦法去強求。」

去年得點圈得分效率不彰，葉君璋當然也知道，「去年其實就有一直要求這點，但是效果沒有說很好，可能透過比賽吸收經驗，到今年選手知道怎麼做，能夠掌握比賽的節奏，或許之後遇到瓶頸，但也知道怎麼去打。」

今年中職打了33場比賽，五隊合計敲出35轟，場均1轟左右，龍隊敲出9轟與中信兄弟隊並列最多，不過長打率0.336卻是倒數第二，葉君璋表示，打擊很難說，春訓也有在要求長打，「劉基鴻有幾球打得不錯，如果是之前，不知道幾轟了。」

去年龍隊全壘打王吉力吉撈．鞏冠今年還沒開張，葉總認為，「他也想突破，但反而沒辦法，去年沒有想太多，很快就開轟，長打不能強求，要自然產生。」