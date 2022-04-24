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中職／悍將得點圈問題苦惱中 戴培峰本季首次先發

聯合報 / 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊捕手戴培峰。圖／聯合報系資料照
富邦悍將隊捕手戴培峰。圖／聯合報系資料照

富邦悍將隊今年以2勝10敗開季，得點圈打擊效率不彰看得出來，12場比賽僅拿31分，幾乎是其他四隊的一半，總教練丘昌榮表示，近期都有對此調整，「上去打的時候想法複雜，要再簡單點。」

悍將隊今年得點圈打擊率2成11在五隊中墊底，滿壘狀態還沒敲過安打，丘昌榮表示，打擊教練也都有提醒球員，設定球路去攻擊，「媒體有在報導，球員也都知道，上去想要幫助球隊，想法難免複雜，簡單點比較好。」

今日悍將隊先發陣容有些微調，捕手換戴培峰，洋將霸帝士到外野守備，這是戴培峰本季7場出賽首次先發，昨天是在4局下代打張進德後接替守備。

丘昌榮表示，昨天因分數落後較多，考量到張進德近期出賽多，因此提早換戴培峰上場，開季至今多半是張進德主蹲，是希望捕手等中線位置的人選可以固定，「也要選手表現好，捕手、二壘、游擊、中外野如果穩定，球隊就會比較好。」

丘昌榮 戴培峰 張進德

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