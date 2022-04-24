中職／江少慶開季先發3連敗找問題 投球機制需修正

中職富邦悍將隊投手江少慶開季連3場出賽投不滿4局，他坦言狀況沒有調整到最好，投球機制需要修正，也提到每年球季都有不同的狀況，只能想辦法解決問題。

中華職棒富邦悍將隊投手江少慶目前為止本季3場出賽狀況都不算理想，15日出賽守備也沒有幫忙，投2.2局失掉9分都非責失分，昨天與味全龍隊交手，先發投3.2局被敲8支安打，失掉9分（8分責失分），吞下開季3連敗。

江少慶表示，很明顯的昨天狀況就是沒有很好，主要是球的控制能力，包括進壘角度和落球點，都還需要調整。

今年季前有完整的春訓，江少慶表示，在心態上是舒服的，但目前狀況沒有調整到最好，只能盡力把問題找出來。

江少慶提到，目前出賽球速還是能投破150公里，但兩好球之後，常常還是會跟打者纏鬥、或者被敲安打，需要花費更多的用球數，是需要再修正的地方。

江少慶回憶，過去旅美生涯也曾遇過開季比較晚進入狀況的時候，但也不能說自己算比較慢熱，因為每個球季的狀況不一樣。

遇到狀況、下一場還是要出賽，江少慶直言，球季中每個人都可能會碰到困境，只能想辦法突破，現階段投球機制還要修正，讓投球節奏再流暢一點，相信對球的控制也會慢慢提升。