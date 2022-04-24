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日職／第1球就斷了！佐佐木朗希止步連17局、52人次未被上壘
羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的紀錄之旅，今天在全場第1球就中斷，歐力士隊福田周平將他的159公里直球掃成安打，跨場連續解決52人次終止，連續局數無人上壘也中斷在17局。
佐佐木朗希本季先在10日對歐力士投出完全比賽，17日對火腿隊繼續上演完全主宰，投完8局仍維持完全比賽之姿，可惜因比分維持在0：0，羅德決定換投，未能繼續挑戰完全比賽。
今天帶著連17局、52人次未讓對手出現上壘的紀錄踏上投手丘，佐佐木朗希所投出的第1球，福田周平就讓他對所有偉大紀錄斷念，這一球被打向右外野落地形成安打。
佐佐木朗希無緣挑戰1904年大聯盟場上由塞揚（Cy Young）保持的連24局沒被敲安的世界職棒紀錄，此役在首局就被敲出3安打，本壘攻防戰擋下分數，首局並未掉分。
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