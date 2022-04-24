快訊

影／「我想看到太陽」 烏克蘭馬立波人躲地底2個月畫面曝光

網傳快篩實名制425上路藥局名單 藥師公會：5月才開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／第1球就斷了！佐佐木朗希止步連17局、52人次未被上壘

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
佐佐木朗希。 美聯社
佐佐木朗希。 美聯社

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的紀錄之旅，今天在全場第1球就中斷，歐力士隊福田周平將他的159公里直球掃成安打，跨場連續解決52人次終止，連續局數無人上壘也中斷在17局。

佐佐木朗希本季先在10日對歐力士投出完全比賽，17日對火腿隊繼續上演完全主宰，投完8局仍維持完全比賽之姿，可惜因比分維持在0：0，羅德決定換投，未能繼續挑戰完全比賽。

今天帶著連17局、52人次未讓對手出現上壘的紀錄踏上投手丘，佐佐木朗希所投出的第1球，福田周平就讓他對所有偉大紀錄斷念，這一球被打向右外野落地形成安打。

佐佐木朗希無緣挑戰1904年大聯盟場上由塞揚（Cy Young）保持的連24局沒被敲安的世界職棒紀錄，此役在首局就被敲出3安打，本壘攻防戰擋下分數，首局並未掉分。

佐佐木朗希 歐力士

延伸閱讀

日職／佐佐木朗希24日再登板 挑戰塞揚傳說

日職／山本由伸悲情終止跨季18連勝 監督說抱歉

日職／佐佐木朗希連17局沒讓人上壘 但防禦率只排洋聯第7

日職／佐佐木朗希連25局三振平紀錄 對手火腿打到10局竟贏了

相關新聞

日職／第1球就斷了！佐佐木朗希止步連17局、52人次未被上壘

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的紀錄之旅，今天在全場第1球就中斷，歐力士隊福田周平將他的159公里直球掃成安打，跨場連續解...

中職／開季10局失22分 江少慶自評兩點要改進

富邦悍將隊王牌投手江少慶怎麼了？開季前3場登板加起來只投了10局，防禦率更高達10.80，昨天面對味全龍隊3.2局失9分...

中職／龍將去年狂吸經驗 今年得點圈打擊率黑翻紅

味全龍隊去年得點圈打擊率僅2成36，是中華職棒五隊最低，今年開季打得嚇嚇叫，戰績衝進前段班，得點圈打擊率3成22更是與龍...

中職／悍將得點圈問題苦惱中 戴培峰本季首次先發

富邦悍將隊今年以2勝10敗開季，得點圈打擊效率不彰看得出來，12場比賽僅拿31分，幾乎是其他四隊的一半，總教練丘昌榮表示...

中職／獅8局送禮 兄弟狂奪9分

統一獅隊在8局的兩次巨大失誤，送給了中信兄弟隊逆轉機會，而且一口氣攻下9分，最終以11：5拿下勝利，兄弟單局得分也追平球...

中職／王牌盡出 悍將仍慘輸

打出了手中最強的牌，富邦悍將隊還是輸得慘兮兮。江少慶先發3.2局狂失9分（責失8分）被打爆退場，悍將隊終場以0：9輸給味...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。