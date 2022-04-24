中職／開季10局失22分 江少慶自評兩點要改進

富邦悍將隊王牌投手江少慶怎麼了？開季前3場登板加起來只投了10局，防禦率更高達10.80，昨天面對味全龍隊3.2局失9分有8分是責失，江少慶認為，「很明顯了，狀態不是很好。」

開季3場先發都投不滿4局，江少慶丟掉22分，接近去年12場失分總和，還好其中僅12分責失，今年季前有過完整春訓，江少慶認為心態上是舒服的，但是場上成績呈現沒有到很好，「就是把問題找出來。」

對於今年開季狀態不佳，江少慶認為主要調整進度上有點落差，差在「進壘角度」「落球點」兩項，「投球機制上會再做修正，讓進壘角度、控球提升」。

江少慶認為發力上沒有太大問題，「還是有亮紅燈（超過150公里）啊。」主要是2好球後無法順利解決打者，又回到角度、控球這兩點。

過去在美職時期，江少慶也有遇過開季低潮，不過他認為，每一年的狀況都不同，既然無法預測，「遇到狀況就是往前看，每個人都會遇到困難，下一場還是要比啊。」