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中職／布里悍吃定悍將 很享受被新莊的球迷不喜歡

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
布里悍生涯對戰富邦悍將隊取得4勝0敗、防禦率0.48。記者葉信菉／攝影
布里悍生涯對戰富邦悍將隊取得4勝0敗、防禦率0.48。記者葉信菉／攝影

味全龍隊洋投布里悍真的吃定富邦悍將隊，今天先發7局無失分，加上龍隊火力相挺，以9：0完爆對手後，他收下本季第2勝，生涯對戰悍將隊6場，拿下4勝0敗、防禦率0.48。

龍隊打線在第4局開火，打了12人次狂灌7分，布里悍早早坐擁9：0的領先，越投越輕鬆，最終繳出7局僅被敲出5安打、無失分好投。

賽後被問到打線攻破江少慶，總教練葉君璋轉了個彎點出，「最主要還是布里悍，他狀況雖然還不到最好，但已有看到回到去年的樣子，也是因為這樣，才讓打者有比較穩定的機會去發揮。」

布里悍也認為，投球節奏、機制已逐漸找回去年的感覺，球也能比較隨心所欲地跑，隨著龍隊的領先持續擴大，他在比賽後段能作更多嘗試，「任何時候打線可以給這麼大的支援，都是很棒的事。」

布里悍生涯對戰悍將隊成績一面倒，對戰的4勝有2勝是在新莊取得，在這裡的防禦率為0.69，他對此表示，「我喜歡在這裡投球，很享受在有很多不喜歡我的球迷面前投球，有球迷幫我加油當然很棒，但遇到整場都是對手球迷的鼓噪聲，我也很融入在其中。」

布里悍 富邦悍將 味全龍

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