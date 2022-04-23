中職／「江少慶還是江少慶」 吉力吉撈許願對戰首安來一雙

賽前許願要敲出人生中對戰江少慶的首安，吉力吉撈．鞏冠好事成雙，對他3打數敲出2安打、掃回4分打點，獲選單場MVP，他賽後指出江少慶此役狀況應該不是太好，但是「江少慶還是江少慶」。

味全龍隊今天以9：0完爆富邦悍將隊，江少慶先發3.2局狂失9分（責失8分），吞下個人3連敗，防禦率飆高到10.80。

江少慶與吉力吉撈過去在印地安人隊體系攜手打拚多年，不僅比賽在一起，生活也在一起，同年投入中職戰場，兩人去年僅一次過招，11月2日時交手3打席，江少慶賞出1K，吉力吉撈雖未敲出安打，但靠高飛犧牲打先有1分打點進帳，在兩人的認知中是平手收場。

第二次的對決在今天，結局就很血淋淋，吉力吉撈3打數敲出2安打，第1局的安打送回龍隊的第1分，第4局在滿壘時掃出二壘打清壘，也成打退江少慶的一棒，吉力吉撈2支安打灌回4分打點。

吉力吉撈認為，江少慶的狀況可能不是太好，「我們有掌握到他的失投球，打下大局。」敲出二壘打的打席，他自認帶點幸運，「那球已經投滿低，我想說不要太用力好了，就像打擊教練也說兩好球就不要太強求球在哪裡，看球在哪裡，球棒就放過去，結果是好的。」

江少慶此役被打爆退場，但吉力吉撈說：「江少慶還是江少慶，他的球還是很快，策略上有掌握到他的失投球，把跑者送回來。」總教練葉君璋也提到，江少慶第4局狀況不好，選手有把握突破機會。

吉力吉撈去年在第5打席就開轟，今年打了13場比賽、54打席還沒「孵」出首轟，但他不心急，「我相信大家也很期待我的全壘打，現在狀況越來越好，希望失投球可以再掌握更好，今年球彈不彈我是不知道，我是知道我自己力量滿大的。」