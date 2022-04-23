中職／「獅」誤影響大 兄弟單局9分逆轉勝

中信兄弟隊今晚演出逆轉秀，前7局2：3的落後，靠著8局下統一兩次「獅」誤，製造9分大局一口氣逆轉兼拉開差距，無懸念的以11：3擊敗統一獅隊。

兄弟先發投手鄭凱文開賽投出9上9下，不料4局突然陷入亂流，被陳傑憲、林靖凱接連敲安，隨後獅隊觸擊推進成功，胡金龍的滾地球帶有1分打點，鄭凱文又投出保送形成滿壘，接著李丞齡的安打為獅隊打回2分，不過胡金龍滑回本壘疑似腿部拉傷退場。

兄弟在5局下靠著李聖裕的安打敲回第1分，7局下江坤宇敲出本季首轟，一發左外野距離397呎的陽春砲，將比數追近到1分差。

8局下兄弟攻勢再起，張志豪、許基宏先敲安上壘，岳政華犧牲短打推進後，岳東華敲出的二壘方向滾地球，獅隊二壘手吳桀睿拚傳本壘卻傳偏，直接丟掉2分，將比數逆轉為4：3。

兄弟攻勢還沒結束，接下來高宇杰保送，江坤宇敲安再添1分，2出局後，李聖裕敲出的右外野飛球，外野手邱智呈眼見要收下最後出局數，球卻打到手套邊緣彈出，這個巨大失誤讓兄弟再添2分。

而兄弟續命的結果，就是再補上3支安打加上1保送，續增3分，單局打了13人次、7支安打、2次四壞，攻下9分追平兄弟本季單局最高得分，前一次是4月15日對富邦悍將隊在第3局單局得9分。

兄弟先發投手鄭凱文投出7局失3分，打線支援來的晚，但也幫助他逃過敗投；統一獅隊新洋投柯瑞初登板投78球退場，繳出5局失1分的好表現，被敲3安打另有2次三振、3次四壞，勝投因牛棚放火飛掉。