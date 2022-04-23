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中職／打出王牌還是被打爆 悍將12戰吞10敗史上第二快

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江少慶先發3.2局狂失9分（責失8分），吞下本季第3敗。記者葉信菉／攝影
江少慶先發3.2局狂失9分（責失8分），吞下本季第3敗。記者葉信菉／攝影

昨天輸在守護神崩盤，今天輸在王牌投手被打爆，富邦悍將隊還能怎麼辦？

江少慶今天在新莊球場先發出戰味全龍隊，比賽走向始料未及，首局先掉2分，第4局遭龍隊一輪猛攻，單局狂瀉7分，僅撐3.2局被敲8安打、失9分退場，悍將隊終場以0：9輸球。

江少慶前一場登板，才剛寫下失9分都非責失分的史上最衰戰役，此役又是海量掉分，不同的是，這回有8分是自己的責失分，昔日在美職印地安人隊一起打拚的隊友兼室友吉力吉撈．鞏冠下手最重，一支一壘打、一支二壘打掃回4分打點。

本季至今的3場先發，江少慶合計只投10局、失22分（責失12分），吞下3連敗，防禦率飆到10.80。

0：9落後局面，悍將隊無力扭轉，龍隊先發洋投布里悍在隊友盛情火力支援下穩穩投，先發7局被敲5安打、無失分，送出6K，封鎖悍將隊打線。

悍將隊輸球後戰績2勝10敗，並列史上第二快10敗球隊，追平1997年兄弟象隊，只贏過1994年的俊國熊隊11場10敗。

富邦悍將 味全龍 江少慶

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