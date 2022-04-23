中職／江少慶3場先發只投10局 這次狂失9分有8分責失

富邦悍將隊王牌投手江少慶今天遭味全龍隊打爆，先發3.2局被敲8安打、狂失9分（責失8分），昔日隊友兼室友吉力吉撈．鞏冠的兩支安打，就從他手中打下4分，帶來重傷害；江少慶開季的3場先發，合計僅投10局、狂瀉22分（責失12分）。

面對龍隊打線，江少慶首局就掉2分，吉力吉撈敲出安打先助龍隊先馳得點，安然度過第2、3局後，第4局再遭龍隊重擊，吉力吉撈在滿壘時敲出二壘打清壘，也打退了江少慶，游霆崴接手後繼續掉分，龍隊單局打了12人次、灌進7分。

江少慶先發3.2局共用86球，被敲8安打、失9分，責失8分為中職生涯最慘一戰。

江少慶今年的前兩場先發也不太順利，4日的新莊主場開幕戰，對中信兄弟隊先發3.2局用球數已達93球被換下，休10天後再於15日登板，投2.2局狂失9分都非責失分，衰破聯盟紀錄。加上今天在內，江少慶3戰僅投10局，連續兩戰都丟掉9分退場。