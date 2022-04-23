聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／江少慶3場先發只投10局 這次狂失9分有8分責失
富邦悍將隊王牌投手江少慶今天遭味全龍隊打爆，先發3.2局被敲8安打、狂失9分（責失8分），昔日隊友兼室友吉力吉撈．鞏冠的兩支安打，就從他手中打下4分，帶來重傷害；江少慶開季的3場先發，合計僅投10局、狂瀉22分（責失12分）。
面對龍隊打線，江少慶首局就掉2分，吉力吉撈敲出安打先助龍隊先馳得點，安然度過第2、3局後，第4局再遭龍隊重擊，吉力吉撈在滿壘時敲出二壘打清壘，也打退了江少慶，游霆崴接手後繼續掉分，龍隊單局打了12人次、灌進7分。
江少慶先發3.2局共用86球，被敲8安打、失9分，責失8分為中職生涯最慘一戰。
江少慶今年的前兩場先發也不太順利，4日的新莊主場開幕戰，對中信兄弟隊先發3.2局用球數已達93球被換下，休10天後再於15日登板，投2.2局狂失9分都非責失分，衰破聯盟紀錄。加上今天在內，江少慶3戰僅投10局，連續兩戰都丟掉9分退場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言