中職／王勝偉鎮守游擊穩定悍將內野 與李宗賢分享經驗

中職富邦悍將王勝偉近2場出賽都是先發游擊手，讓悍將內野守備穩定下來，談到日前單局發生3次失誤的李宗賢，王勝偉說，這對李宗賢是很好的經驗，也有分享如何排解情緒。

38歲的王勝偉本季從中信兄弟轉戰悍將，不過剛開始以替補為主，原本的主戰游擊手李宗賢出現單局3次失誤而下二軍調整後，王勝偉扮演重要角色，近2場都先發守游擊，並在21日敲出轉隊後首安。悍將總教練丘昌榮今天也指出，王勝偉表現都滿穩定的，希望他可以持續穩定。

王勝偉則表示，距離上次連續場次先發守游擊已經有段時間了，不過因為是熟悉的位置，並沒有太大問題，「當然體力分配方面要適應，自然就會變成習慣，當然也希望年輕球員可以互相去交流、提升。」

王勝偉生涯曾拿過9座金手套游擊手獎，談到李宗賢之前遇到的守備瓶頸，王勝偉認為這是很好的經驗和經歷，「像教練講的，只要有很好的訓練、心理建設，宗賢是可以期待的內野手，球隊還是會期待他。」

王勝偉指出，每個人都會遇到失誤的情況，李宗賢的狀況是給自己太大壓力，只要慢慢排解掉就好。王勝偉在這段時間也與李宗賢做很多交流，「有告訴他一些我經歷過什麼，可以用什麼方法，雖然不一定是最好的，但可以先試看看，如何停止負面、往正能量去走。」

近幾場悍將的內野守備已穩定下來，王勝偉指出，這2場球員在球場上言語的提醒更多了，可以讓彼此之間守備時更放鬆，像跟王正棠、范國宸、霸帝士等內野手，都會做一些交流，讓各自更知道當下要做什麼事情。

至於本季首安終於出爐，王勝偉說，安打遲早一定會出來，「我是這樣告訴自己，所以怎麼去幫助球隊戰力是最重要的，首安不是放在贏球前面，還有防守的部分要去做。」