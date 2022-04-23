中職／林智勝2轟後打擊率暴跌1成07 葉總規畫體能調節

林智勝在開季連兩場開轟後，接下來9場出賽累積28打數僅3安打，今天先退出先發打線，味全龍隊總教練葉君璋坦言，確實感覺到年紀為林智勝帶來的負擔，接下來預計將以一周兩到三場出賽的方式，為「大師兄」調節體能。

高齡40歲的林智勝，一開季就以連兩場開轟的方式華麗啟航，打出不老妖怪身手，轟破中職紀錄，但隨之而來的是打擊狀況明顯下滑，接下來9場出賽的打擊率只有1成07。

林智勝今天退出先發打線，由李凱威擔任指定打擊，吳東融則負責二壘。

談到林智勝的疲態，葉君璋直言：「老實講，是有啦！所以我一直覺得，年紀到某個程度，恢復會比較慢，第一個禮拜打5場他可能沒感覺，但現在打1場，可能要兩天才能恢復到他覺得狀況好的樣子，接下來會做一些調整。」

他表示，簽下林智勝後，原本的規畫就是讓他一周出賽2到3場，但開季看他狀況不錯，才因此一直安排他出賽，「但現在看起來是會增加他的負擔，所以就照原訂計畫，讓他一周打2到3場。」被問到林智勝是否有主動表達疲勞，葉總笑說：「你問他，他一定說OK啊！」