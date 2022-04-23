中職／27日審核台鋼加盟案 蔡其昌預告：沒有太大問題

中職聯盟將在27日召開常務理事會，討論台鋼雄鷹隊加盟案，會長蔡其昌提前透露，「目前看起來初步審查沒有太大問題。」台鋼雄鷹即將正式成為第六隊。

台鋼於3月2日簽下加盟意向書，4月2日提交經營企畫書，由劉東洋擔任領隊，展開球隊布局，下一步就是常務理事會討論加盟案。

蔡其昌今天現身新莊球場，為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，他在接受聯訪時表示，下周三將召開常務理事會，審查第6隊，「目前看起來初步審查沒有太大問題，希望禮拜三常務理事會通過加盟。」通過加盟案後，預計會有正式的加盟儀式。

蔡其昌期許，一切按照計畫進度進行，審核通過後，主場選定澄清湖棒球場的台鋼，也會展開與高雄市政府的簽約，以及著手參與季中選秀；台鋼將於明年參與二軍賽事，2024年加入一軍。