聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／27日審核台鋼加盟案 蔡其昌預告：沒有太大問題
中職聯盟將在27日召開常務理事會，討論台鋼雄鷹隊加盟案，會長蔡其昌提前透露，「目前看起來初步審查沒有太大問題。」台鋼雄鷹即將正式成為第六隊。
台鋼於3月2日簽下加盟意向書，4月2日提交經營企畫書，由劉東洋擔任領隊，展開球隊布局，下一步就是常務理事會討論加盟案。
蔡其昌今天現身新莊球場，為富邦悍將隊擔任開球嘉賓，他在接受聯訪時表示，下周三將召開常務理事會，審查第6隊，「目前看起來初步審查沒有太大問題，希望禮拜三常務理事會通過加盟。」通過加盟案後，預計會有正式的加盟儀式。
蔡其昌期許，一切按照計畫進度進行，審核通過後，主場選定澄清湖棒球場的台鋼，也會展開與高雄市政府的簽約，以及著手參與季中選秀；台鋼將於明年參與二軍賽事，2024年加入一軍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言