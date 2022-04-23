謝國城少棒／林祐任延長賽再見安 桃園晉冠軍戰

中央社 / 台北23日電
111年謝國城盃全國少棒錦標賽4強戰23日登場，下午由桃園市隊與台東縣隊交手，兩隊打到延長賽第8局，桃園林祐任（右）敲出再見安打，率隊以7比6拿勝，挺進冠軍戰。 （台灣世界少棒聯盟提供）中央社
111年謝國城盃全國少棒錦標賽4強戰23日登場，下午由桃園市隊與台東縣隊交手，兩隊打到延長賽第8局，桃園林祐任（右）敲出再見安打，率隊以7比6拿勝，挺進冠軍戰。 （台灣世界少棒聯盟提供）中央社

謝國城盃少棒賽4強桃園市隊今天與台東縣隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第8局，桃園市隊靠著林祐任再見安打，率隊以7比6拿勝、晉級冠軍戰，明天與台北市交手，力拚5連霸。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽4強在台東舉行，桃園市隊（中平）今天與地主台東縣隊（紅葉）交手，台東縣隊4局上打完3比0領先。

桃園市4局下追分，靠著陳建宏2分砲、失誤、陳得瑋再補上2分砲，以4比3翻轉戰局，台東縣隊6局追分，靠著黃銘恩陽春砲、4比4扳平比數。

兩隊正規6局打完4比4僵持不下，延長賽第7局都沒有得分，突破僵局制延長賽第8局上，台東縣隊先拿2分。

8局下桃園市隊靠著接連安打、先拿1分，接著再靠保送、高飛犧牲打跑回追平分，張睿哲獲得故意四壞保送，林祐任扛住壓力、敲出再見安、率隊拿下勝利、晉級冠軍戰。

桃園市投手張睿哲延長賽後援登板，投1局被敲1發全壘打，失掉2分（1分責失分），投出1次三振、無保送， 球隊拿下勝利、張睿哲為勝投。

謝國城盃少棒

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