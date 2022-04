中職／邦迷改歌「好幾首我都會唱」 蔡其昌勉悍將球季還長

富邦悍將隊開季戰績低迷,至今天賽前以2勝9敗居爐主,中職聯盟會長蔡其昌今天應邀開球,被問到悍將隊困境,他說球季才剛開始,相信悍將隊還會急起直追,他也直言看到網路上的創作風潮,「好幾首我都會唱!」

悍將隊本周末推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日,今天邀請「森林系女神」連俞涵開球,蔡其昌則擔任打者。

蔡其昌曾期許5隊戰力均衡,比賽才會精采,看待悍將隊目前獨自被甩在後頭的戰績,會長暖心鼓勵,他說:「球是圓形的,棒球教會我們的道理,比賽要到九局下三人出局才結束,比賽才剛開始,現在才4月、球季還很久,富邦短暫的挫折不算什麼,我相信富邦上上下下都有很強烈的企圖心。」

蔡其昌要大家不用太擔心,「希望邦邦迷不用太難過,繼續為邦邦加油,我相信成績還是會急起直追,成績、人生一樣,都有高低起伏。」

悍將隊的開季低潮,掀起批踢踢上的改歌風潮,蔡其昌也都有follow,他表示,「很感謝球迷幫邦邦做了很多歌曲讓大家傳頌,整體聯盟關注度都無形中提升,好幾首我都會唱。」

他說職業運動需要話題,打得好、打不好都是話題,「成績好的人也有可能變不好,球是圓的,都會有變化,這個就是棒球好玩的地方。」