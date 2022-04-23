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中職／邦迷改歌「好幾首我都會唱」 蔡其昌勉悍將球季還長

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊本周末推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，今天邀請「森林系女神」連俞涵（右二）開球，蔡其昌（中）則擔任打者。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊本周末推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，今天邀請「森林系女神」連俞涵（右二）開球，蔡其昌（中）則擔任打者。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊開季戰績低迷，至今天賽前以2勝9敗居爐主，中職聯盟會長蔡其昌今天應邀開球，被問到悍將隊困境，他說球季才剛開始，相信悍將隊還會急起直追，他也直言看到網路上的創作風潮，「好幾首我都會唱！」

悍將隊本周末推出「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，今天邀請「森林系女神」連俞涵開球，蔡其昌則擔任打者。

蔡其昌曾期許5隊戰力均衡，比賽才會精采，看待悍將隊目前獨自被甩在後頭的戰績，會長暖心鼓勵，他說：「球是圓形的，棒球教會我們的道理，比賽要到九局下三人出局才結束，比賽才剛開始，現在才4月、球季還很久，富邦短暫的挫折不算什麼，我相信富邦上上下下都有很強烈的企圖心。」

蔡其昌要大家不用太擔心，「希望邦邦迷不用太難過，繼續為邦邦加油，我相信成績還是會急起直追，成績、人生一樣，都有高低起伏。」

悍將隊的開季低潮，掀起批踢踢上的改歌風潮，蔡其昌也都有follow，他表示，「很感謝球迷幫邦邦做了很多歌曲讓大家傳頌，整體聯盟關注度都無形中提升，好幾首我都會唱。」

他說職業運動需要話題，打得好、打不好都是話題，「成績好的人也有可能變不好，球是圓的，都會有變化，這個就是棒球好玩的地方。」

棒球 富邦悍將 中職

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林佳龍說如果蔡其昌更明確表達 蔡反問怎樣才算明確？

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