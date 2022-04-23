日職／台將二軍表現 張奕後援1局無失分、王彥程先發吞敗

中央社 / 台北23日電
歐力士猛牛隊投手張奕二軍後援1局無失分。 擷圖自推特
歐力士猛牛隊投手張奕二軍後援1局無失分。 擷圖自推特

旅日樂天金鷲隊投手王彥程今天二軍先發出賽，前6局展現壓制力僅失兩分，7局遇亂流失掉3分，球隊以4比5吞敗、王彥程承擔敗投；歐力士猛牛隊投手張奕二軍後援1局無失分。

日本職棒二軍例行賽樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，樂天隊派出台灣投手王彥程先發，王彥程僅賽3局被敲出陽春砲掉分，比賽前半段展現不錯的壓制能力，6局續投被敲2支安打、再掉1分。

樂天隊前6局打完4比2領先，王彥程7局續投有狀況，面對首名打者被敲出內野安打，1人出局後再接連被敲2支安打失掉1分退場，接替投球的隊友沒能止血，再被敲出2支安打、再掉2分，這2分都要算在王彥程身上。

王彥程今天總計用112球投6.1局，被敲出8支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、3次四死球，失掉5分皆為責失分，球隊終場以4比5吞敗、王彥程也吞下本季首敗。

火腿隊台灣野手王柏融今天沒有先發出賽，比賽後半段接替上場守左外野、沒有打擊機會。

歐力士猛牛隊今天二軍與阪神虎隊交手，兩隊8局打完2比2僵持不下，歐力士隊台灣投手張奕9局登板後援，讓打者3上3下、無失分。

張奕今天總計用10球投1局，沒被敲出安打，投出2次三振、無失分， 兩隊延長賽10局打完2比2握手言和，張奕無關勝敗。

王彥程 樂天金鷲

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