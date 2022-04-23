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中職／多年戰友兼室友 吉力吉撈預約敲江少慶安打

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
吉力吉撈．鞏冠（圖）今天再度過招好朋友江少慶。 聯合報系資料照
吉力吉撈．鞏冠（圖）今天再度過招好朋友江少慶。 聯合報系資料照

過去在美職印地安人隊體系攜手打拚多年，江少慶、吉力吉撈．鞏冠在去年下半季後正式成為職棒場上的對手，去年唯一對戰以平手收場，今天再度過招，吉力吉撈笑說：「目標是要對他打出首安」。

兩人是多年隊友兼室友，不僅比賽在一起，生活也在一起，同年投入中職戰場，江少慶以狀元之姿進入富邦悍將隊，吉力吉撈則在首輪第5順位上榜，成為龍軍鐵捕。

去年在11月2日的交手，兩人對戰3打席，江少慶賞出1K，吉力吉撈雖未敲出安打，但靠高飛犧牲打先有1分打點進帳，江少慶當時還透過限動分享與這位昔日親密戰友的首次對戰。

吉力吉撈回想，當時江少慶在投手丘上還對自己笑，「我也笑回去啊！我就叫他不要鬧啦！讓我認真一點，還沒打過你安打欸。」他透露即便是隊內賽，因為搭配蹲捕的關係，幾乎碰不到，記憶中的唯一一次對戰，他打第1球，結局是飛球被接殺。

吉力吉撈眼中的江少慶，持續在進化中，他指出：「他以前沒有滑球，現在有這顆滑球後，對他幫助滿大，以前變化球是他的弱項，現在多一顆變化球，相信他在投也覺得比較簡單。」

吉力吉撈去年在中職生涯的第5打席就開轟，半季就炸裂11轟，被看好有20轟的能耐，但本季已打12場、50打席，尚未誕生首轟，頗令外界意外，但他放寬心，「比賽一樣在走，希望健康去打，全壘打自然會出來，不用急。」

江少慶 中職

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