聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／0失分被吳念庭破功 宋家豪仍收下中繼成功

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日本職棒樂天隊台將宋家豪今年掉的第一分，是被「自己人」吳念庭破功。 截圖自樂天金鷹推特
日本職棒樂天隊台將宋家豪今年掉的第一分，是被「自己人」吳念庭破功。 截圖自樂天金鷹推特

日本職棒樂天隊台將宋家豪今年掉的第一分，是被自己人破功，7局下西武隊吳念庭敲出滾地出局，但也護送回三壘上的跑者，從宋家豪手中拿下一分，不過樂天最終以7：3贏球。

宋家豪今年球季因家中事故較晚升上一軍，前兩場登板都投出三上三下，今天面對西武在7局、樂天5：2領先登板，結果一開始就被外崎修汰敲出三壘打，也是本季被敲第一安。

無人出局、三壘有人情況，宋家豪剛好對上吳念庭，2好1壞下，宋家豪的135公里變速球讓吳念庭敲出一壘方向滾地出局，但外崎修汰也跑回本壘得分。

宋家豪接著解決柘植世那，讓他敲出滾地出局，之後又被山田遙楓敲安，好在最後讓金子侑司敲出右外野飛球出局，沒讓失分再擴大。

宋家豪總計1局失1分，今年的防禦率從0變成3.00，投出的14球中最快球速為147公里，被敲2支安打，三振、保送都掛0，隨著球隊贏球也收下本季第2個中繼成功。

吳念庭今天先發第七棒、一壘手，2局首打席就敲出右外野安打，連續6場上壘，接下來3打數雖未敲安，但對宋家豪有1分打點進帳，總計4打數1安打，另在9局下吞下1次三振，打擊率為2成36。

宋家豪 吳念庭 樂天

延伸閱讀

日職／吳念庭連5場上壘 本季首盜出爐

日職／敲出勝利打點 吳念庭本季首獲英雄訪問

日職／吳念庭手感加溫再敲安 近6戰有5場揮出安打

日職／吳念庭對戰歐力士敲二壘打 張奕賽前下二軍無緣對決

相關新聞

中職／悍將屢敗在「滿壘計」 丘總：不能有藉口

富邦悍將隊持續陷入「滿壘魔咒」，本季在滿壘時還沒有安打，總教練丘昌榮也說這是需要克服的問題，「職業運動就是這麼現實殘酷，...

中職／曾峻岳罕見砸鍋 陳鴻文暖心鼓勵：你很努力了

富邦悍將隊昨天2：0的領先失手，一向最穩健的終結者曾峻岳9局上罕見被連4支安打狙擊，搞砸領先，賽後主動找上先發投手陳鴻文...

中職／「天空龍」最常第9局被召喚 葉總也說難理解

味全龍隊今年在第9局展現用不完的能量，打擊數據海放其他4隊，總教練葉君璋對此也坦言不解，但球隊不會一落後就失去競爭力，明...

日職／0失分被吳念庭破功 宋家豪仍收下中繼成功

日本職棒樂天隊台將宋家豪今年掉的第一分，是被自己人破功，7局下西武隊吳念庭敲出滾地出局，但也護送回三壘上的跑者，從宋家豪...

中職／多年戰友兼室友 吉力吉撈預約敲江少慶安打

過去在美職印地安人隊體系攜手打拚多年，江少慶、吉力吉撈．鞏冠在去年下半季後正式成為職棒場上的對手，去年唯一對戰以平手收場...

中職／第一棒打點領先聯盟 林立案例非常稀有

剛開季就談論打點王獎項還太早，不過樂天桃猿隊林立近期的火燙表現無疑是話題焦點，特別是中華職棒史上從未出現過第一棒、打點王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。