日職／0失分被吳念庭破功 宋家豪仍收下中繼成功

日本職棒樂天隊台將宋家豪今年掉的第一分，是被自己人破功，7局下西武隊吳念庭敲出滾地出局，但也護送回三壘上的跑者，從宋家豪手中拿下一分，不過樂天最終以7：3贏球。

宋家豪今年球季因家中事故較晚升上一軍，前兩場登板都投出三上三下，今天面對西武在7局、樂天5：2領先登板，結果一開始就被外崎修汰敲出三壘打，也是本季被敲第一安。

無人出局、三壘有人情況，宋家豪剛好對上吳念庭，2好1壞下，宋家豪的135公里變速球讓吳念庭敲出一壘方向滾地出局，但外崎修汰也跑回本壘得分。

宋家豪接著解決柘植世那，讓他敲出滾地出局，之後又被山田遙楓敲安，好在最後讓金子侑司敲出右外野飛球出局，沒讓失分再擴大。

宋家豪總計1局失1分，今年的防禦率從0變成3.00，投出的14球中最快球速為147公里，被敲2支安打，三振、保送都掛0，隨著球隊贏球也收下本季第2個中繼成功。

吳念庭今天先發第七棒、一壘手，2局首打席就敲出右外野安打，連續6場上壘，接下來3打數雖未敲安，但對宋家豪有1分打點進帳，總計4打數1安打，另在9局下吞下1次三振，打擊率為2成36。