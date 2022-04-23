中職／曾峻岳罕見砸鍋 陳鴻文暖心鼓勵：你很努力了

富邦悍將隊昨天2：0的領先失手，一向最穩健的終結者曾峻岳9局上罕見被連4支安打狙擊，搞砸領先，賽後主動找上先發投手陳鴻文，陳鴻文暖心回應：「沒事啦！你很努力了，你真的投得很好。」

陳鴻文昨天繳出7局無失分好投，生涯50勝、中職史上第25人的紀錄已在預熱中，未料9局味全龍隊的大反撲，危機從曾峻岳保送吉力吉撈．鞏冠展開。

總教練丘昌榮指出，「保送之後有了壓力，想把球控得更好一點，跑到中間去就被掌握到了。」曾峻岳生涯首度吞敗，教練團賽後也馬上鼓勵這位年僅20歲的守護神，丘總表示，「有跟他鼓勵，他是說他還好，他會再努力。」

陳鴻文的勝投被砸鍋，曾峻岳賽後也主動找上前輩，陳鴻文透露：「他昨天投完跑來跟我講，我跟他說沒事啦！你很努力了，你真的投得很好，不要多想。」

陳鴻文認為，9局的工作，不是人人都可以勝任，曾峻岳已經在這個位置上有很棒的表現，「不是每個人都可以做到他這個程度，他真的很棒。」