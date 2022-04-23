聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／曾峻岳罕見砸鍋 陳鴻文暖心鼓勵：你很努力了

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊守護神曾峻岳罕見砸鍋，教練團、先發投手陳鴻文賽後都暖心鼓勵。記者葉信菉／攝影
富邦悍將隊守護神曾峻岳罕見砸鍋，教練團、先發投手陳鴻文賽後都暖心鼓勵。記者葉信菉／攝影

富邦悍將隊昨天2：0的領先失手，一向最穩健的終結者曾峻岳9局上罕見被連4支安打狙擊，搞砸領先，賽後主動找上先發投手陳鴻文，陳鴻文暖心回應：「沒事啦！你很努力了，你真的投得很好。」

陳鴻文昨天繳出7局無失分好投，生涯50勝、中職史上第25人的紀錄已在預熱中，未料9局味全龍隊的大反撲，危機從曾峻岳保送吉力吉撈．鞏冠展開。

總教練丘昌榮指出，「保送之後有了壓力，想把球控得更好一點，跑到中間去就被掌握到了。」曾峻岳生涯首度吞敗，教練團賽後也馬上鼓勵這位年僅20歲的守護神，丘總表示，「有跟他鼓勵，他是說他還好，他會再努力。」

陳鴻文的勝投被砸鍋，曾峻岳賽後也主動找上前輩，陳鴻文透露：「他昨天投完跑來跟我講，我跟他說沒事啦！你很努力了，你真的投得很好，不要多想。」

陳鴻文認為，9局的工作，不是人人都可以勝任，曾峻岳已經在這個位置上有很棒的表現，「不是每個人都可以做到他這個程度，他真的很棒。」

陳鴻文 曾峻岳 丘昌榮

延伸閱讀

中職／「天空龍」最常第9局被召喚 葉總也說難理解

中職／王維中繳出優質先發無緣勝投 認為贏球最重要

中職／最後2個出局數都是龍王好友 王維中有「飲料情」

中職／悍將打10場拿到首救援 曾峻岳許願「天天上」

相關新聞

中職／悍將屢敗在「滿壘計」 丘總：不能有藉口

富邦悍將隊持續陷入「滿壘魔咒」，本季在滿壘時還沒有安打，總教練丘昌榮也說這是需要克服的問題，「職業運動就是這麼現實殘酷，...

中職／曾峻岳罕見砸鍋 陳鴻文暖心鼓勵：你很努力了

富邦悍將隊昨天2：0的領先失手，一向最穩健的終結者曾峻岳9局上罕見被連4支安打狙擊，搞砸領先，賽後主動找上先發投手陳鴻文...

中職／「天空龍」最常第9局被召喚 葉總也說難理解

味全龍隊今年在第9局展現用不完的能量，打擊數據海放其他4隊，總教練葉君璋對此也坦言不解，但球隊不會一落後就失去競爭力，明...

日職／0失分被吳念庭破功 宋家豪仍收下中繼成功

日本職棒樂天隊台將宋家豪今年掉的第一分，是被自己人破功，7局下西武隊吳念庭敲出滾地出局，但也護送回三壘上的跑者，從宋家豪...

中職／多年戰友兼室友 吉力吉撈預約敲江少慶安打

過去在美職印地安人隊體系攜手打拚多年，江少慶、吉力吉撈．鞏冠在去年下半季後正式成為職棒場上的對手，去年唯一對戰以平手收場...

中職／第一棒打點領先聯盟 林立案例非常稀有

剛開季就談論打點王獎項還太早，不過樂天桃猿隊林立近期的火燙表現無疑是話題焦點，特別是中華職棒史上從未出現過第一棒、打點王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。