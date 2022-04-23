中職／「天空龍」最常第9局被召喚 葉總也說難理解

味全龍隊今年在第9局展現用不完的能量，打擊數據海放其他4隊，總教練葉君璋對此也坦言不解，但球隊不會一落後就失去競爭力，明顯看出小龍們的成長。

龍隊昨天前8局一分未得，已跨場連20局未得分，昨天在第9局面對富邦悍將隊終結者曾峻岳卻有一波猛攻，李凱威、拿莫伊漾、張祐銘、劉基鴻連續4棒安打、攻下3分逆轉戰局。

龍隊本季在第9局的打擊率為3成06，敲出15支安打、攻下9分，3項數字都海放其他4隊。就連本季打擊最狂的樂天桃猿隊，9局打擊率為2成59，統一獅隊為2成26，中信兄弟隊為1成94，富邦悍將隊則是1成89。

被問到小龍們9局的攻擊能力，葉君璋表示，「去年下半季就有這種感覺，可能選手在比賽過程中，可能有某些點讓他覺得時間到了。」他反問在場媒體，「很難理解對不對？我也很難理解。」

葉君璋坦言，去年球季剛開始時，球隊只要落後，基本上就沒有什麼機會，下半季開始感受到不同，「這樣的轉變，代表球員已經慢慢成熟。」葉總也提到，如果換個角度來看，這代表球員進入比賽狀況較慢，但好處是不會一落後就沒有競爭力。