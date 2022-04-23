中職／悍將屢敗在「滿壘計」 丘總：不能有藉口

富邦悍將隊持續陷入「滿壘魔咒」，本季在滿壘時還沒有安打，總教練丘昌榮也說這是需要克服的問題，「職業運動就是這麼現實殘酷，不能有藉口。」

攤開5隊今年滿壘打擊成績，中信兄弟隊在滿壘時16打席、12打數敲出6安打，掃回18分打點，味全龍隊則是10打席、7打數敲出4安打，清回12分打點，打擊率都在5成以上；樂天桃猿隊為14打數敲出5安打、18分打點，統一獅隊則是9打數敲出3安打、9分打點。

唯獨悍將隊滿壘時的安打掛蛋，開季至今共8次面對滿壘打擊，7打數沒有安打，僅陽耀勳曾靠保送擠回1分打點。

悍將隊昨天打到9局下、落後1分，攻占滿壘，陽耀勳先吞下三振，申皓瑋打向中外野遭到接殺，悍將隊再次在「滿壘計」之下兵敗。

丘總坦言：「這是我們需要去克服的。」昨天陽耀勳被拍到賽後掩面的模樣，丘總表示，「我想選手非常在乎，就是很在乎，結果不如預期，會有這樣的情緒，看得出來他們對自己無法貢獻很自責。」

丘昌榮表示，「今天也有可能遇到滿壘狀況，職業運動就是這麼現實殘酷，不能有藉口，需要大家再堅定一點信念，每天都樂觀去面對。」