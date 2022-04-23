謝國城青少棒／賽事開打 上屆亞軍地主台東與北市拿首勝

謝國城盃青少棒賽今天開打，上屆亞軍、地主台東縣隊首戰投打發揮，以10比0、5局擊敗宜蘭縣隊、搶下好彩頭；台北市隊今天以8比1擊敗花蓮縣、拿下首勝。

111年國光牌謝國城盃全國青少棒錦標賽今天在台東開打，此賽事為世界少棒聯盟（LLB）次青少棒賽國內選拔賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制，此次總計18支球隊報名參賽，但苗栗縣因疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響棄賽。

謝國城盃青少棒賽上屆冠軍戰組合為桃園市、台東縣，最後由桃園市拿下冠軍，今天首日桃園市（新明）沒有賽事，台東縣（泰源國中）則與宜蘭縣（三星國中）交手。

台東縣先發投手林育任總計用79球投5局，僅被敲出1支安打，投出9次三振、2次觸身球保送，力守不失分，好投壓制、幫助球隊搶下首勝。

台東縣隊投打發揮，今天首局靠著伍識均三壘打、暴投跑回第1分，3局再靠著2安、2保送、對手2次捕逸，單局拿下3分，4局王伊佐適時安打再拿1分，5局伍識均二壘打開啟攻勢，台東縣單局攻下5分、終場以10比0、5局提前拿勝。

台北市（大理）今天首戰和花蓮縣（光復）交手，台北市隊打線發揮，團隊敲出10支安打，加上對手送出8次保送、3次守備失誤，台北市攻勢串聯，終場以8比1拿下勝利。

台北市隊中繼投手鄭為衡投2.1局被敲2支安打、無失分，拿下勝投，3棒打者陳冠榮單場3安貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。