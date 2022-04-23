謝國城少棒／投打都發威’ 台北市隊再闖冠軍戰

中央社 / 台北23日電
111年謝國城盃全國少棒錦標賽4強23日在台東舉行，台北市隊投打發揮，終場以10比0、4局擊敗屏東縣、睽違2年再闖冠軍戰。 圖／台灣世界少棒聯盟提供（中央社）
111年謝國城盃全國少棒錦標賽4強23日在台東舉行，台北市隊投打發揮，終場以10比0、4局擊敗屏東縣、睽違2年再闖冠軍戰。 圖／台灣世界少棒聯盟提供（中央社）

謝國城盃少棒賽4強台北市隊今天投打發揮，李芳模先發4局投出7Ｋ、無失分，好投壓制，廖芫豎、曾乙喆都開轟，終場以10比0、4局擊敗屏東縣、睽違2年再闖冠軍戰。

111年謝國城盃全國少棒錦標賽4強在台東舉行，台北市隊（福林）與屏東縣（復興）交手，台北市隊派出投手李芳模先發，首局2人出局後被敲出安打，但接著連抓10個出局數、完成投球任務。

謝國城盃少棒賽4強台北市隊23日投打發揮，李芳模（圖）先發4局投出7K、無失分，好投壓制，率隊擊敗屏東縣、晉級冠軍戰。 圖／台灣世界少棒聯盟提供（中央社）
謝國城盃少棒賽4強台北市隊23日投打發揮，李芳模（圖）先發4局投出7K、無失分，好投壓制，率隊擊敗屏東縣、晉級冠軍戰。 圖／台灣世界少棒聯盟提供（中央社）

李芳模今天總計用64球投4局，僅被敲出1支安打，投出7次三振、沒有四死球，沒有失掉分數，好投幫助球隊搶下勝利。

台北市隊打線發揮，開賽靠著廖芫豎內野安打開啟攻勢，再靠著野手選擇、失誤、保送、王元甫安打先馳得點，李芳模敲安，再添1分，蕭兆勛二壘打，一棒送回2分，接著靠著觸身球保送、失誤再跑回1分。

謝國城盃少棒賽4強台北市隊23日投打發揮，廖芫豎（圖）敲出滿貫砲，終場以10比0、4局擊敗屏東縣、再闖冠軍戰。 圖／台灣世界少棒聯盟提供（中央社）
謝國城盃少棒賽4強台北市隊23日投打發揮，廖芫豎（圖）敲出滿貫砲，終場以10比0、4局擊敗屏東縣、再闖冠軍戰。 圖／台灣世界少棒聯盟提供（中央社）

台北市隊首局攻勢擋不住，廖芫豎單局第2次打擊機會敲出滿貫砲，曾乙喆補上陽春砲，台北市隊首局打了13人次，開賽就攻下10分大局、奠定勝基。

廖芫豎今天單場2安、貢獻4分打點，李芳模投打有表現，除了先發好投，打擊方面也有單場2安、1打點好表現。

台北市隊上一次打入謝國城盃冠軍戰是民國109年，當年冠軍戰不敵桃園市隊、拿下亞軍，上一次拿下謝國城盃冠軍是106年，當年代表隊伍是東園國小，這次再闖冠軍戰、力拚重返榮耀。

謝國城盃少棒

延伸閱讀

中職／陳傑憲2分三壘打 猛獅斷猿5連勝

日職／吳念庭連5場上壘 本季首盜出爐

MLB／洋基王牌怎麼了？1.2局5保送創生涯最短先發

少棒／北市王牌左投沈立宸關門 搶下謝國城盃4強門票

相關新聞

中職／悍將屢敗在「滿壘計」 丘總：不能有藉口

富邦悍將隊持續陷入「滿壘魔咒」，本季在滿壘時還沒有安打，總教練丘昌榮也說這是需要克服的問題，「職業運動就是這麼現實殘酷，...

中職／曾峻岳罕見砸鍋 陳鴻文暖心鼓勵：你很努力了

富邦悍將隊昨天2：0的領先失手，一向最穩健的終結者曾峻岳9局上罕見被連4支安打狙擊，搞砸領先，賽後主動找上先發投手陳鴻文...

中職／「天空龍」最常第9局被召喚 葉總也說難理解

味全龍隊今年在第9局展現用不完的能量，打擊數據海放其他4隊，總教練葉君璋對此也坦言不解，但球隊不會一落後就失去競爭力，明...

日職／0失分被吳念庭破功 宋家豪仍收下中繼成功

日本職棒樂天隊台將宋家豪今年掉的第一分，是被自己人破功，7局下西武隊吳念庭敲出滾地出局，但也護送回三壘上的跑者，從宋家豪...

中職／多年戰友兼室友 吉力吉撈預約敲江少慶安打

過去在美職印地安人隊體系攜手打拚多年，江少慶、吉力吉撈．鞏冠在去年下半季後正式成為職棒場上的對手，去年唯一對戰以平手收場...

中職／第一棒打點領先聯盟 林立案例非常稀有

剛開季就談論打點王獎項還太早，不過樂天桃猿隊林立近期的火燙表現無疑是話題焦點，特別是中華職棒史上從未出現過第一棒、打點王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。