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中職／第一棒打點領先聯盟 林立案例非常稀有

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊林立。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊林立。記者侯永全／攝影

剛開季就談論打點王獎項還太早，不過樂天桃猿林立近期的火燙表現無疑是話題焦點，特別是中華職棒史上從未出現過第一棒、打點王，林立光是以第一棒之姿在這個項目領先，就已經是很特殊的狀況。

目前以14分打點位居聯盟第一名，林立自己不會太在意這項數據，「打完120場還不一定，這是短期的結果，自己不會看得太重要，有做到自己想做的比較重要。」

今年球季扛起第一棒，林立想做的，還是開路先鋒該有的定位「上壘、推進」，他表示：「重點是要幫助球隊，雖然目前剛開始就有進入狀況，但不會想要把球打到哪裡，只要有上壘、有推進，就有做好這個角色。」

翻閱過去中職32位打點王，沒有一位的主要定位在第一棒，僅有2017年王柏融、2020年林安可在該年度打過第一棒，但兩人合計也才32打數，林立今年已經在第一棒打了57打數。

打點王是3到5棒的中心打線，幾乎是既定印象，過去最特殊的是1997年兄弟象隊德伍，他在該年擔任第二棒打了47分打點，全年94分打點拿下打點王。

林立今年有這麼多打點，總教練曾豪駒不是太意外，「阿立本來就是具有中心棒次能力的打者，甚至還多了一個腳程的優勢，就算打第三棒也會是很好的人選。」

不過今年猿隊將林立排在第一棒，看中的是他的高上壘率，也符合美職近年將強力打者排在第一棒的趨勢，曾豪駒表示：「若只是敲一壘安打，可能還需要兩個出局數才能換回分數，有長打的打者，一開始就能造成威脅。」

不過能夠製造打點還是需要隊友，今年猿隊7、8、9棒的上壘率都不錯，尤其第9棒陳晨威上壘率高達4成04，還有一雙快腿，曾豪駒表示：「後段棒次的高上壘率，這是相輔相成，串連起來目前是好的結果。」

林立 曾豪駒 樂天桃猿

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