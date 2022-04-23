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中職／悍將推江少慶戰龍隊 全力避免史上第二快開季10敗
富邦悍將開季到現在僅有2勝9敗，今晚(23日)推出本土王牌江少慶先發，對戰味全龍洋投布里悍，要全力避免開季第二快10敗紀錄。
江少慶本季先發出賽2場，吞下2敗，繳出防禦率5.68的成績，前兩場都是對上中信兄弟，也都未投滿五局就提前下場，前次出賽更是失掉了9分，卻未有自責分，寫下史上第一人紀錄。味全龍布里悍本季先發3場，並拿下1勝1敗，防禦率方面則是繳出2.81的成績，本季曾對悍將主投1場，演出6局僅失1分的優質先發，可惜仍無緣拿到勝投。
悍將近兩場都打出不俗的競爭力，但戰績仍居五隊墊底，若今晚再輸球就將率先達成10敗，只打12場會追平1997年兄弟象的史上第二快10敗紀錄。至於史上最快10敗則是1994年的俊國熊，前11戰打完是淒慘的1勝10敗。
值得一提的是當年兄弟象上半季打完還有5成勝率(23勝5和20敗)，至於俊國熊則在當年上半季墊底(14勝31敗)。
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