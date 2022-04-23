中職／把陳晨威帶回家！樂天桃猿推出可動球員公仔

樂天桃猿隊4月30日、5月1日的全猿主場「玩具趴」推出第三彈活動，與知名玩具廠商「野獸國」合作，推出「究極英雄（Dynamic 8action Heroes）系列」球員可動公仔，生動呈現選手在場上的帥氣英姿。

野獸國主要為開發影視類玩具商品，此次與樂天桃猿攜手合作，首波推出背號98號外野手，擁有「光速神威」之稱的「陳晨威」高可動收藏人偶。

野獸國運用3D掃描儀尖端技術，將球員外型精細刻劃，打造2款造型頭雕，捕捉「陳晨威」於球場上的認真神韻，搭配以真實布料製作而成的樂天隊服，同時附上球員必備的球棒和4款可替換手型。

商品將在樂天桃猿的各大直營通路搶先預購，首波預購資訊如下：

預購日：4月25日（一）至5月1日（日）

原價：2580元

預購價：2280元

球場商店：樂天桃園棒球場

樂天市場：https://www.rakuten.com.tw/shop/monkeyshop

百貨專櫃：

-GlobalMall桃園A19店 四樓

-GlobalMall板橋車站店一樓

-新光三越信義A11館 四樓

-大江購物中心 四樓