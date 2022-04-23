快訊

單日新增破萬很快就會發生 黃珊珊：很快就會全市停課

韓豫平特赦案幕後有股市名人義助 政商軍校人士齊發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／佐佐木朗希24日再登板 挑戰塞揚傳說

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
佐佐木朗希接下來要挑戰大聯盟投手塞揚（Cy Young）在1904年樹立的24局連續無安打紀錄。 美聯社
佐佐木朗希接下來要挑戰大聯盟投手塞揚（Cy Young）在1904年樹立的24局連續無安打紀錄。 美聯社

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希已連續兩場、17局沒有讓任何人上壘，下一場先發日期訂在明天（24日）對戰歐力士隊，日本紀錄已經不夠描述，接下來要挑戰大聯盟投手塞揚（Cy Young）在1904年樹立的24局連續無安打紀錄。

佐佐木朗希在4月10日投出生涯第一次完全比賽，苦主正是歐力士隊，當時寫下連續13次三振、單場19次三振的日本紀錄，17日再登板面對火腿隊，雖然8局退場未能締造連兩場完全比賽的偉業，但已經連續17局未讓人上壘。

佐佐木朗希的紀錄已經沒有日本投手可以並列，下一場登板「無雙」狀態能否延續，已成為日本，甚至世界球迷最關心的話題，接下來更要朝世界職棒紀錄邁進。

日本媒體找出塞揚締造的24局連續無安打、無責失分紀錄，118年來還沒有投手破過，同時塞揚還手握連4場無安打、無責失紀錄。

不過塞揚締造紀錄的是俗稱「死球年代」，大聯盟平均得分都很低，若從活球年代起算，名人堂投手艾克斯萊（Dennis Eckersley）在1977年達成連續21局無安打、無責失分。

活球年代第二長是16局無安打、無責失，由2015年薛則（Max Scherzer）、1996年的古登（Dwight Gooden）、1973年萊恩（Nolan Ryan）共同保持，這點佐佐木朗希已經超越。

佐佐木朗希

延伸閱讀

日職／吳念庭連5場上壘 本季首盜出爐

中職／神獸級洋砲難再現 葉總：代表台灣投手進步

日職／連3K！宋家豪14球投1局封鎖火腿

MLB／白襪游擊單局2失誤 守護者打爆前塞揚一日奪兩勝

相關新聞

日職／佐佐木朗希24日再登板 挑戰塞揚傳說

羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希已連續兩場、17局沒有讓任何人上壘，下一場先發日期訂在明天（24日）對戰歐力士隊，日本紀錄已...

中職／「準備好機會就來」 拿莫伊漾與他的6支斷棒

今年球季剛開打，味全龍隊拿莫．伊漾就陷入苦惱，帶到球場的4支球棒打到剩1支，心驚膽跳中撐完對統一獅隊三連戰，還是繼續敲斷...

中職／把陳晨威帶回家！樂天桃猿推出可動球員公仔

樂天桃猿隊4月30日、5月1日的全猿主場「玩具趴」推出第三彈活動，與知名玩具廠商「野獸國」合作，推出「究極英雄（Dyna...

中職／龍9局逆轉秀 龍王逃敗嗨翻

味全龍隊今年真的很會打第9局，昨天0：2的落後，打到9局上翻盤，龍隊連續4支安打扭轉戰局，以3：2逆轉擊敗富邦悍將隊，「...

中職／猿吞3敗全是遭獅咬 對戰6場有5戰是1分差

今年開季戰績第一的樂天桃猿隊，唯獨遭統一獅隊咬了三口，昨晚獅隊靠著陳傑憲的2分打點三壘打，以6：5拿下勝利，終止猿隊5連...

富邦鋒總領軍 挺「地球隊」

響應世界地球日，富邦金控昨天起一連三天在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，富邦悍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。