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日職／佐佐木朗希24日再登板 挑戰塞揚傳說
羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希已連續兩場、17局沒有讓任何人上壘，下一場先發日期訂在明天（24日）對戰歐力士隊，日本紀錄已經不夠描述，接下來要挑戰大聯盟投手塞揚（Cy Young）在1904年樹立的24局連續無安打紀錄。
佐佐木朗希在4月10日投出生涯第一次完全比賽，苦主正是歐力士隊，當時寫下連續13次三振、單場19次三振的日本紀錄，17日再登板面對火腿隊，雖然8局退場未能締造連兩場完全比賽的偉業，但已經連續17局未讓人上壘。
佐佐木朗希的紀錄已經沒有日本投手可以並列，下一場登板「無雙」狀態能否延續，已成為日本，甚至世界球迷最關心的話題，接下來更要朝世界職棒紀錄邁進。
日本媒體找出塞揚締造的24局連續無安打、無責失分紀錄，118年來還沒有投手破過，同時塞揚還手握連4場無安打、無責失紀錄。
不過塞揚締造紀錄的是俗稱「死球年代」，大聯盟平均得分都很低，若從活球年代起算，名人堂投手艾克斯萊（Dennis Eckersley）在1977年達成連續21局無安打、無責失分。
活球年代第二長是16局無安打、無責失，由2015年薛則（Max Scherzer）、1996年的古登（Dwight Gooden）、1973年萊恩（Nolan Ryan）共同保持，這點佐佐木朗希已經超越。
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