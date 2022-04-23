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中職／「準備好機會就來」 拿莫伊漾與他的6支斷棒

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊拿莫·伊漾昨晚敲出三支安打，獲得單場最有價值球員。記者葉信菉／攝影
味全龍隊拿莫·伊漾昨晚敲出三支安打，獲得單場最有價值球員。記者葉信菉／攝影

今年球季剛開打，味全龍隊拿莫．伊漾就陷入苦惱，帶到球場的4支球棒打到剩1支，心驚膽跳中撐完對統一獅隊三連戰，還是繼續敲斷球棒，去年的他可能因此心情跟著掉到低潮，但今年他從林智勝身上看到「如何面對失敗」。

開季前4場出賽，拿莫就打斷了6支球棒，手中也僅剩6支，讓他趕緊找廠商再訂6支，隊友虧說：「要訂一個貨櫃了吧。」就連有一場上場代跑，總教練葉君璋也笑他說：「幫你省球棒。」

這6支斷棒都是直接分兩半，被隊友虧了不少，拿莫也懂得自我解嘲，「我跟他們說，烤肉的木柴不用買，我來貢獻就好。」

其實過去大學時期，拿莫很少斷棒，去年球季也是如此，今年開季突然發生的狀況，他研判應該是力量變大，「去年沒掌握好球心也沒這麼誇張，可能今年力量有差」。

去年球季出賽77場，拿莫是龍隊期待的新人之一，雖然敲出3轟，但打擊率1成85實在不能說是理想，更被三振了70次，揮空率太高是今年修正目標，拿莫說：「今年不管怎樣就是要打到球，斷棒沒有關係，至少我有打到球。」

打擊教練張泰山吩咐拿莫今年好好跟著林智勝學習，不是球技，而是心理層面，拿莫說：「泰山教練覺得我們個性太像，都沒有包袱、比較敢秀，不怕外界講什麼。」

拿莫也欣然向這位中職全壘打王挖寶，「我覺得成長很多，我這個人容易想很多，如果沒有跟著他，今年遇到斷棒，可能就會想是發生什麼狀況，看到智勝如何面對失敗，我也不會像去年一樣逃避，更想去接受失敗，每個人都會怕失敗，但是要用什麼方式去看待。」

除了斷棒，開季出賽不固定也是拿莫苦惱的一環，他說：「還在等待機會，智勝知道我很想上場，大家也都跟我說不要急，準備好了機會就來了。」

經歷4場斷6棒，拿莫準備好了，接下來7場比賽都沒有再打斷球棒，昨晚更演出本季第一次的單場3安「猛打賞」，幫助龍隊以3：2擊敗富邦悍將隊。

林智勝 富邦悍將 統一獅

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