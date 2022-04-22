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中職／本季第一人！陳韻文出手慢挨罰 餅總想知計時點

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊陳韻文。圖／聯合報系資料照
統一獅隊陳韻文。圖／聯合報系資料照

統一獅隊終結者陳韻文今天在對樂天桃猿隊之戰，9局下2出局後，因出手時間過長，被判一顆壞球，也因此形成保送，成為中職加速比賽時間新規定後的第一位受罰投手，總教練林岳平向裁判確認按碼表的時間點，「我們下次要注意」。

中職今年祭出新規定，壘上無人時，投手必須在20秒內出手，陳韻文今天在9局2出局後面對陳俊秀，先因超時被警告一次，2好3壞後再次超時，被罰1顆壞球，讓陳俊秀保送上壘。

好在陳韻文抓到下一棒林泓育，沒讓6：5的勝利飛走，不過林岳平也趕緊向裁判了解狀況，「餅總」表示：「因為按碼表時間是裁判認定，想知道是不是投手接到捕手回傳球就開始算。」

林岳平表示，原本以為是投手站上投手丘後才開始算，因為當時陳韻文是在投手丘之前接到回傳球，所以想確認計時的時間點，「這點我們會告訴選手，下一次會注意」。

陳韻文 林岳平 中職

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