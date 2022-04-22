中職／猿吞3敗都遭獅咬 林岳平反讚對手：聯盟最好

統一獅隊今晚以6：5險勝樂天桃猿隊，兩隊本季6場對戰各拿3勝，而且5場輸贏在1分內，獅隊總教練林岳平賽後大讚對手，「猿隊攻擊是目前聯盟最好的。」

獅隊投手羅昂6局失2分的優質先發，加上陳傑憲在6局拉開比分的2分打點三壘打，一度取得4分領先，不過7局下吐回3分，差點被翻盤，好在最終守住領先。

羅昂今天前兩局一共讓6個人次上壘，好在只失2分，隨後逐漸回穩，林岳平表示：「他在開賽遇到危機，能夠降低傷害，讓球隊有機會反攻，才能搶下這重要一勝。」

這一勝讓兩隊對戰成績打平，獅隊還有追擊機會，林岳平認為今年猿隊不好的打原因是，攻擊火力為聯盟現今最佳，「投手也不錯，霸林爵今天是用球數較多，不然也不好解決。」

敲出關鍵安打的陳傑憲也說：「記得我剛進來的時候，一直輸他們，我也最欣賞他們的打擊，尤其是2好球後的攻擊策略，還有壘上有人時要怎麼攻擊，每一棒都很清楚。」

今年能夠與猿隊打得有來有往，陳傑憲認為是獅隊也成長了，「今年我們球隊內就常常說，棒球不是個人為主，而是團隊為主。」

6局上的平手局面，獅隊是靠陳重廷敲內野滾地球、施冠宇滑回本壘才取得超前分，陳傑憲後續補上2分打點拉開差距，他表示：「要謝謝隊友前面有上壘、得分，我的壓力就沒那麼大，可以用輕鬆的心情面對，才有機會發揮。」