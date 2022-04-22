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中職／王維中繳出優質先發無緣勝投 認為贏球最重要

中央社 / 新北22日電
中華職棒味全龍隊投手王維中22日在新莊球場先發登板，演出6局失2分好投，儘管終場無緣勝投，不過他認為，球隊有贏最重要。 中央社
中華職棒味全龍隊投手王維中22日在新莊球場先發登板，演出6局失2分好投，儘管終場無緣勝投，不過他認為，球隊有贏最重要。 中央社

中職味全龍隊「龍王」王維中今天演出6局失2分好投，他表示，今天天氣悶熱導致體力流失快，主要策略是丟給打者攻擊，雖然最後無緣勝投，但他認為，球隊最後贏球最重要。

王維中今天先發用92球投6局，僅被敲3支安打，投2次保送、4次三振，失2分含1分責失，演出優質先發，最快球速149公里，不過沒能得到隊友火力支援，退場時球隊還是落後，無關勝敗。味全在9局上反攻3分，最後以3比2逆轉富邦悍將，勝投由中繼1局無失分的陳冠偉拿下。

對於王維中今天的表現，味全教頭葉君璋認為很好，不過狀態還沒到百分之百，「有比上一場更好，如果他的身體是健康的，經過幾天調整，我相信下一場會更好。」葉君璋也指出，雖然王維中在第1局的球速沒有過去快，但也有超過140公里的水準，是球隊希望看到的狀況。

王維中則指出，今天的天氣有點悶熱，導致後面體力流失太快，他笑說：「光在旁邊我就喝4瓶水了，很飽但還是硬喝。」雖然狀況沒有到最好，不過王維中表示，就是盡量把安打、分數壓低，「除非是在壘上有人才會去求三振，不然壘上沒人時，都是投給打者打，讓守備去處理。」

雖然王維中還沒能拿下本季首勝，不過他認為球隊最後有贏球最重要，而且最後也逃過敗投了。他也笑說：「剛剛就有人噹我，如果我早點下場，我們可能就可以早點贏，都是開玩笑，但我也聽習慣了。」

最後第9局王維中在一旁被拍到笑容滿面，他開玩笑表示，主要是悍將最後2名打者陽耀勳、申皓瑋都是很好的朋友，「我在幫他們加油，耀勳上來打時，我說靠你打出雙殺了，他們平常也會噹我，就好玩這樣。」

悍將先發投手陳鴻文則是用85球主投7局，被敲6支安打，投1次保送、5次三振，沒有失分，不過最後無關勝敗，救援失敗的曾峻岳失掉3分吞下敗投。

王維中 球速

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