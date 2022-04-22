富邦金控地球日首播 「做對的事，你就是地球隊！」

響應世界地球日，富邦金控於今天（22日）至24日與富邦悍將隊一同在新莊棒球場舉辦「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，富邦金控更攜手富邦悍將副領隊兼二軍總教練陳金鋒拍攝全新品牌廣告「做對的事，你就是地球隊！」，今天在新莊棒球場首播，邀請民眾一起加入「地球隊」為環境永續做對的事。

富邦金控董事長蔡明興表示，近年隨著異常氣候加劇，地球的永續危機讓我們深刻體認到企業之於環境當責的重要。富邦金控一直以來也積極推動綠色金融，承保100%全台離岸風電保險、不再新增燃煤石化業等高汙染產業投融資，且富邦金控及子公司優異的永續經營表現也深獲國際專業肯定。未來富邦金控也將持續努力，不斷擴大富邦對台灣環境與社會的正向影響力，期望能持續引領產業邁向低碳永續未來。

2021年富邦金控提出「Run For Green」ESG倡議計畫，從金融及非金融兩大層面發揮企業影響力，推動綠色轉型，達到淨零的永續目標。今年更擴大推動「綠色賽事」，於冠名主辦之賽事與運動場域中力行減碳，同時帶領旗下球隊共同參與，並攜手陳金鋒作為「地球隊」隊長拍攝推出全新品牌廣告「做對的事，你就是地球隊！」，發揮品牌影響力，展現富邦熱愛運動與力挺環境永續的Run For Green行動實踐。

「你是隊友嗎？」在「你也是地球隊」廣告中，地球隊隊長陳金鋒提醒大家要珍惜能源、減少浪費，並且從身邊小事做起，累積力量為永續多盡一份力。這支廣告也於今天在新莊棒球場首播，結合富邦金控「RUN FOR GREEN GO FOR WIN」主題日，在地球日之際別具意義。