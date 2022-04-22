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中職／陳傑憲2分三壘打 猛獅斷猿5連勝

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
統一獅隊外野手陳傑憲敲出2分打點三壘打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊外野手陳傑憲敲出2分打點三壘打。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今晚在桃園球場敲出的9支安打，唯一長打是陳傑憲6局上的三壘打，敲回2分拉開分差，獅隊就以6：5拿下勝利，終止樂天桃猿隊的5連勝，而猿隊開季至今吞下的3場敗仗，都是輸給獅隊。

猿隊靠基本功拿分，1局下成晉二壘打後先靠林泓育敲安推進上三壘，朱育賢高飛犧牲打敲回1分，2局下馬傑森開局敲安，接著安打、高飛推進上三壘，成晉再敲左外野高飛犧牲打，打回第2分。

獅隊不甘示弱，3局林靖凱敲安後同樣推進上三壘，但靠暴投回來得分，5局則是陳傑憲保送上壘，接著保送、推進上三壘，胡金龍二壘滾地敲回追平分。

6局上猿隊換上朱俊祥，獅隊展開攻勢，陳重廷敲出的內野滾地球，一壘手選擇傳本壘沒抓到，讓三壘的施冠宇滑回超前分，陳傑憲又在一、二壘有人時敲出三壘打，打回2分，再靠吳桀睿內野安打回來，單局4支安打換回4分。

猿隊沒輕易放棄，7局下林立用腳程拚出內野安，再靠成晉安打衝上三壘，成晉利用暴投上二壘，陳俊秀的二壘滾地敲回1分，林泓育再敲出高飛犧牲打，送回三壘的成晉，朱育賢補上一發陽春砲，追到1分落後。

不過猿隊未再添分，獅隊先發投手羅昂6局失2分的表現拿下勝投，被敲8支安打，另有5次三振、2次四壞；猿隊先發霸林爵5局失2分無關勝敗。

獅隊9局推出終結者陳韻文，雖然很快取得2個出局數，不過面對陳俊秀時投到滿球數，卻因2度投球超時，被判壞球1顆，形成保送，成為本季第一位加速賽事制度下受罰者，還好仍保住1分領先。

統一獅隊外野手陳傑憲敲出2分打點三壘打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊外野手陳傑憲敲出2分打點三壘打。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手羅昂。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手羅昂。圖／統一獅隊提供

陳傑憲 朱育賢

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