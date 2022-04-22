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中職／第1局就有146公里 葉總預告王維中還會更好

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
王維中。圖／味全龍隊提供
王維中。圖／味全龍隊提供

「龍王」王維中的本季第2場登板，面對富邦悍將隊先發6局被敲3安打、失2分（責失1分），靠隊友9局上的逆轉逃過敗投，總教練葉君璋賽後談到他的表現，連說了兩個「很好」，正面訊息是第一局球速就有146公里。

味全龍隊今天以3：2逆轉贏球，王維中帶著敗投資格退場，最終等到隊友逆轉，他在9局笑呵呵欣賞隊友的反撲，儘管無緣勝投，但他直呼：「沒關係，球隊贏球比較重要，而且又逃敗了。」還爆料隊上還有人噹他，「如果你早點下場就會贏了，開玩笑的，但是我也聽習慣了。」

葉君璋指出，可以感覺到王維中的狀況還沒有百分之百，但是，「好的是，第一局球速就有投出來，雖然沒有以前那麼快，但是也都有140幾（公里），是我們希望看到的情況。」他也預告，下一場的王維中會更好。

王維中從去年季末就有開局球速催不上來的問題，本季首戰也有一樣狀況，但此役第一局就有146公里，全場最速149公里，顯示「龍王」復活中。

王維中也自認還不到最佳狀況，「算是運氣好吧！沒在狀況最好之下，盡量把球壓低，丟給他們打，讓守備去處理，壘上有人才會追求三振。」今天台北白天氣溫飆破30度，他也感受到考驗，「今天就覺得滿悶熱的，丟到後面體力流失太快，在旁邊喝了4瓶水，是滿飽的，但是硬喝。」

王維中 球速 葉君璋

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